Petra iz 'Braka' priznala: Dario i ja smo ostali prijatelji, a ja sam se u međuvremenu i zaljubila

Doktorica Petra Meštrić sudjelovala je u 'Braku na prvu', a eksperti su je spojili s Darijem s kojim nije ostala nakon showa. Sada je za RTL otkrila detalje sa snimanja te iz svog privatnog života.

Dario i Petra kroz show su imali uspone i padove. Dario je u nekoliko navrata i vrijeđao Petru, ali su ipak iz 'Braka' uspjeli izaći kao prijatelji.

- Mislim da smo mi zaista pobjednici ovog eksperimenta jer kada spojiš toliko različite osobe i da na kraju budu u toliko dobrim odnosima, a taj odnos traje i dalje. Vidjeli smo se, komuniciramo, on mene pita za mišljenje, ja njega. Znam se zapitati što bi on sada rekao, a on to sigurno tako radi i za mene - priznala je doktorica.

Dodala je i da joj je žao što nije pronašla ljubav.

- Žao mi je, žao mi je što nisam upoznala svoju osobu s kojom bi gradila nešto lijepo, ali opet, život ne možemo planirati, ulazimo s očekivanjima, a ponekad dobijemo i nešto bolje.

Petra je otkrila i da se zaljubila.

- Zaljubila sam se, ali to ni on još ne zna - rekla je.

Još jedna novost u njenom životu je da je diplomirala te da se zaposlila u struci. Trenutačno radi u ordinaciji opće medicine u Zagrebu.

- Diplomirala sam 15. srpnja, vrlo sam se brza zaposlila u struci. Trenutačno radim u ordinaciji opće medicine u Zagrebu i jako sam sretna i zadovoljna na tom poslovnom planu. Nedostaje mi ‘Brak na prvu’, zbližila sam se s kandidatima i divnim ljudima iza kamere. Prvi tjedan sam samo čekala kada će doći snimatelji i Dario. Bilo se teško naviknuti na stvaran život - zaključila je Petra.

