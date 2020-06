Tamara i Petra u Hrvatsku su stigle po\u010detkom lipnja. Britanski su tabloidi sestre Ecclestone kritizirali zbog odmora u Hrvatskoj, no Tamara je imala odgovor.

<p>Sestre Ecclestone,<strong> Tamara</strong> (36) i<strong> Petra </strong>(31), posljednjih su nekoliko tjedana zajedno provodile vrijeme na jahti koja je u vlasništvu njihova ova, bivšeg šefa Formule 1, <strong>Bernieja Ecclestonea</strong> (89). Petra je sada napustila Hrvatsku i sa svojom se obitelji privatnim avionom zaputila natrag u Los Angeles. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Tamari je to jako teško palo pa je objavila emotivan status na društvenim mrežama uz njihovu zajedničku fotografiju.</p><p>- Natečene su mi oči od plakanja. Teško je oprostiti se, pogotovo ovaj put. Ne znam kada ćemo se ponovno moći vidjeti i kada ćemo moći u Los Angeles. Tako je tiho bez tebe i djece, Fifi je toliko tužna da mi to slama srce - napisala je Tamara i dodala:</p><p>- Jako te volim i jedva čekam da opet budemo zajedno. Nadam se uskoro. </p><p>Tamara i Petra u Hrvatsku su stigle početkom lipnja. Britanski su tabloidi sestre Ecclestone kritizirali zbog odmora u Hrvatskoj, no Tamara je imala odgovor.</p><p>- Ovaj virus očito neke ljude nije promijenio na bolje, što je šteta. Za sve vas koji ste zbunjeni ili samo ogorčeni, nisam uopće napuštala kuću tijekom karantene. Nisam čak niti išla u park, niti sam vježbala. Napola sam Hrvatica pa sam odlučila kako bi bilo najbolje i najsigurnije da odem tamo, što mi nije zabranjeno. I sada slijedim hrvatska pravila - napisala je na društvenim mrežama. </p><p> </p><p> </p>