Phillip Bull je izgubio prtljagu na putu do 'Supertalenta', prije nastupa osmislio novu točku...

Philip Bull u svojem je nastupu u showu 'Supertalent' uspio spojiti i ono naizgled nespojivo – akrobacije, svirku i pjevanje.

Foto: NOVA TV

- Opisao bih sebe kao organizirani kaos jer je sve u vezi mene kaotično. U glazbenom smislu sam također kaotičan. Moje dobre strane su definitivno prisutne, obećajem. Nisam u vezi, no imam psa kojeg volim. Ponekad kad se moram opustiti, pravim čaj. Ne volim balone kad su u zraku, kad je dječji stisak jedina stvar koja sprječava balon da odleti u atmosferu, to mi je zastrašujuće i ne sviđa mi se - predstavio se Philip Bull prije nego što je stao na pozornicu Supertalenta.

Foto: NOVA TV

- Green Day je bend koji je vjerojatno ima najveći utjecaj na mene, što nećete moći prepoznati u mom nastupu. Kad sam započeo s nastupima u javnosti, ljudi su bili zbunjeni. Nisu znali što se zbiva. Teško je to što radim, ali vježbao sam i trebao bih uspjeti. Naglasak je na trebao. Stalno dobivam negativne komentare, kao i svi drugi na internetu. Treba ignorirati te stvari i slušati samo one koje treba slušati. Kad imam tremu, postanem uzbuđen. Kad sam uzbuđen, postanem ili bolji ili gori u onom što radim. Glazbenik sam, ali imam i drugi hobi. Cirkuski sam umjetnik - najavio je Philip.

Dok je svirao, Philip je u isto vrijeme i žonglirao s raznim rekvizitima na pozornici.

Foto: NOVA TV

- Ovo je bilo osvježenje - komentirala je Martina i iskreno pitala Philipa živi li s nekom dijagnozom, ADHD-om ili nečim sličnim.

- Imam autizam. Kaotično je, ali i zabavno. Želim raditi sve ili ništa - priznao je.

Foto: NOVA TV

- Količina vaše energije je stvarno respektabilna. Tolika količina energije je nešto što se može smatrati problematičnim u školi ili u javnom prostoru na mjestima gdje to nije uobičajeno. No vi ste to učinili svojom snagom, jako sam impresionirana, učinili ste mi dan zabavnim i sretnim - komentirala je Martina.

- Zapravo mi ovdje nedostaje pola opreme, izgubila mi se prtljaga na putu do Hrvatske. Zato sam morao preraditi cijelu točku - otkrio je Philip nakon nastupa.

Foto: Nova Tv

Prošao je dalje.