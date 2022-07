Pierce Brosnan oprostio se od Jamesa Caana: 'Uvijek ću čuvati uspomenu na tebe. Zbogom...'

Glumac James Caan, poznat po ulozi Sonnyja Corleonea u 'Kumu', preminuo je nedavno u 82. godini. Od glumačkog kolege oprostili su se mnogi, a sada mu je objavu posvetio i Pierce Brosnan (69).

Objavio je fotografije sa snimanja posljednjeg filma Jamesa Caana, gangsterskog trilera Fast Charlie.

- Zbogom, Jimmy. Puno smo se zajedno smijali tih pet dana u New Orleansu. Bio si mi inspiracija kao mladom glumcu na početku, a još veća kao čovjeku koji te gleda kako radiš svaki dan uz veliku fizičku bol i nelagodu. Uložio si sebe u umijeće glume i izvedbe do samog kraja - napisao je glumac uz objavu na kojoj pozira s Jamesom.

- Moje srce osjeća duboku tugu zbog tvog odlaska. Uvijek ću čuvati uspomenu na tebe. Počivaj u miru, zauvijek u svjetlu - dodao je shrvani Pierce.

Podsjetimo, Caan se pojavio i u filmovima poput Bulletproof, Mickey Blue Eyes, Honeymoon in Vegas, Flesh and Bone, Things to Do in Denver When You’re Dead, djeci omiljenom animiranom filmu Oblačno s ćuftama, komediji Elf i mnogim drugima.

Najčitaniji članci