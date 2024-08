Pierce Brosnan podijelio dirljivu objavu za 23. godišnjicu braka

Sretna 23. godišnjica, moja draga Keely. Moja lijepa djevojko smeđih očiju, moj sjever, moj jug, moj istok i zapad. Moja ljubavi, budi uvijek uz mene, napisao je Pierce Brosnan (71) povodom 23. godišnjice braka sa suprugom Keely Shaye Smith (60). Kasnije je i ona posvetila suprugu emotivnu poruku na društvenim mrežama.

- Ti si najbolja, najljepša, najnježnija osoba koju sam ikada upoznala. Sretna godišnjica, ljubavi moja. Za sljedeće 23 godine zajedno. Neka i dalje budu kreativne, pustolovne, pune ljubavi, inspirativne i radosne. Vrijeme leti na krilima ljubavi - napisala je Keely, a objavila je niz fotki s njihovog vjenčanja 2001. godine u dvorcu Ashford u Irskoj.

Glumac je u objavi podijelio kolaž fotografija koje prikazuju njihov zajednički život kroz godine, od romantičnih šetnji plažom do novijih trenutaka iz njihovog zajedničkog života.

Brosnan i Keely su u braku od 2001. godine, a imaju dva sina, modela Parisa i glumca Dylana. Pierce se godinama suočavao s napadima na svoju suprugu jer je dobila na težini, a pritom je naglašavao da njemu 'nije potreban nikakav supermodel, nego prava žena'.

- Obožavam svaku oblinu njenog tijela. Ona je najljepša žena u mojim očima. A i zato što je majka naše djece. U prošlosti sam je istinski volio zbog toga kakva je osoba, ne samo zbog ljepote, a sada je volim još više zato što je majka moje djece. Veoma sam ponosan na nju i uvijek nastojim biti dostojan njezine ljubavi - rekao je Brosnan.

The 2023 Met Gala Celebrating Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty - NYC., NEW-YORK, United States - 02 May 2023 | Foto: Profimedia/Pool

Inače, Pierce je što se tiče ljubavnog života imao uspona i padova, sve dok nije došla Keely. Glumac je prethodno bio u braku s Cassandrom Harris od 1980. do njezine smrti 1991. Tijekom njegovog prvog braka, Brosnan i Harris su dobili sina Seana.