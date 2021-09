Holivudski glumac Nicholas Cage (57) izbačen je iz otmjenog restorana 'Larry's Prime Rib' u Las Vegasu prošli tjedan, nakon što je pijan ušao u sukob s osobljem. Da stvar bude gora, osoba koja je snimala video i osoblje restorana ga je zamijenilo za beskućnika.

Odjeven u crnu kratku majicu i leopard hlače, glumac je bosonog sjedio na kauču, a natikače mu je dodala zaposlenica, koja ga je zamolila da napusti restoran, nakon čega je Cage počeo vikati, kako se može vidjeti na snimci koju je objavio The Sun.

Glumac koji je dobio Oscara za ulogu kronično depresivnog alkoholičara u filmu 'Napuštajući Las Vegas', pokušao se vratiti u restoran, ali u tome ga je spriječilo osoblje.

- Bili smo u baru kada smo isprva pomislili da je to neki potpuno pijani i lud beskućnik. Šokiralo nas je kad smo shvatili da je to Nicolas Cage. Bio je potpuno ubijen i ušao je u sukob s osobljem. Stvarno je bio u lošem stanju i hodao je okolo bosonog. Osoblje nam je reklo da je pio tekile i viski Macallan iz 1980. godine. Derao se na ljude i pokušavao se potući, a zatim ga je osoblje restorana zamolilo da ode. Bio je toliko pijan da nije mogao navući japanke na noge - rekao je anonimni izvor za The Sun.

Navodno je ova godina bila iznimno teška za glumca. Cage je u lipnju izgubio majku Joy Vogelsang te je ušao u peti brak s Rikom Shibatom koja je od njega mlađa 31 godinu.