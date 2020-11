Pinčić pomuzla kravu prvi put: Ništa te nije sram, iako si dama

Doris u posljednje vrijeme radi punom parom, a u sklopu projekta 'Kuhinja babe Eve' putuje po raznim dijelovima Hrvatske. Sada je bila u Lici, gdje je prvi put pomuzla kravu

<p>Voditeljica i glumica <strong>Doris Pinčić</strong> (32) nakon prekida s glazbenikom <strong>Borisom Rogoznicom</strong> (31) posvetila se poslu. Na društvenim mrežama nerijetko objavljuje fotografije iz studija i stalno je u pokretu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doris i Boris u 'Superparu'</strong></p><p>A posljednjom fotografijom koju je objavila iznenadila je svoje pratitelje na Instagramu. Doris se fotografirala dok muze kravu. Napisala je kako joj je ovo bio prvi pokušaj.</p><p>- Pomuzla sam svoju prvu kravu i nazdravila časom mlijeka u to ime - napisala je u opisu fotografije. </p><p>Pratitelji su je u komentarima pohvalili, a javila se i voditeljica <strong>Marijana Batinić</strong> (39) koja je napisala kako ne može vjerovati da joj je ovo prvi pokušaj i da se ona već ranije često muzla krave. Pinčić je odgovorila kako se prva krava pamti.</p><p>- Bravo, Doris. Vidi se da te ništa nije sramota iako si prava dama na televiziji. Skidam ti kapu. Svestrana si i u svemu uspješna - poručili su joj ostali, no jednom od pratitelja primijetio je kako je krava prljava, što mu se nije svidjelo.</p><p>- Zašto je krava tako prljava? Moja baka i djed to nikada nisu dozvolili - pitao ju je. Doris mu je odgovorila kako je to zbog toga jer je ležala, ali da se inače jako dobro brinu o njoj. </p><p>Pinčić je pomuzla kravu u sklopu njezinog projekta 'Kuhinja babe Eve', s kojim putuje po raznim dijelovima Hrvatske. Sada je bila u Lici i svojim pratiteljima poručila kako ih uskoro očekuje novi video. </p><p><strong>POGLEDAJTE NOVU EPIZODU ‘FIRME’ I SUDJELUJTE U NAGRADNOM NATJEČAJU U KOJEM MOŽETE OSVOJITI MOBITEL:</strong></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>