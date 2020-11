Pinčić se prisjetila Glavaševića i Vukovara: 'Da ni jedno dijete svoj grad ne vidi zavijen u crno'

<p>Glumica i voditeljica <strong>Doris Pinčić</strong> (32) na društvenim mrežama osim događaja iz svakodnevnog života često dijeli priče i citate. Zadranka se danas osvrnula na obljetnicu pada Vukovara. Hrvatska se s tugom prisjeća najtežih dana u svojoj neovisnosti. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Dani sjećanja na pad grada, masovna progonstva i ubijanje tisuća stanovnika počeli su sinoć tradicionalnim paljenjem svijeća diljem Hrvatske. </p><p>- Vukovar i Škabrnja danas posebno u srcu uz želju da nikad više ni jedno dijete ne vidi svoj grad, mjesto i obitelj zavijene u crno - napisala je Doris na Instagramu. Uz to je objavila 'Priču za roditelje' ratnog reportera <strong>Siniše Glavaševića</strong>, kojeg su ubile srpske paravojne postrojbe tijekom bitke za Vukovar. Smatra se simbolom hrvatskog ratnog novinarstva te jednim od heroja Domovinskog rata.</p><p>Cijelu priču pročitajte u nastavku.</p><p><em>Najljepše je imati djecu jer djeca su budućnost, ona su nada u bolje sutra, vjera da će ono što slijedi zaštititi starost. Kad čovjek ima djecu, onda je sve bolje, jer kada vas svi napuste, opet vam ostaju vaša djeca. Sve to pak povećava vašu odgovornost jer, ako želite bolju budućnost, onda morate svim silama nastojati da tome i sami pridonesete. Naučiti djecu da se smiju, da misle lijepo, da ih upozorite da njihova htijenja ne budu veća od nebeskoga svoda, da njihove ruke ne prljaju ničija djetinjstva, i ničije želje, morate ih jednostavno naučiti da ljube. Jer tko ljubiti zna, toga ljube. Ljube njegova nastojanja, toplinu njegove dobre ruke, njegove poglede. Oni drugi, oni čije su misli crnje od najcrnje noći, oni čiji se obrazi ne žare ljubeći i čija se riječ kida na paučinaste niti kada krene u neuhvat, oni drugi mogu istezati svoje vratove iznad površine životnoga tijeka, mogu se vješati o ramena hrabrih plivača, ali ih struja ipak vuče dalje od obale, i dublje u mrak. Ti kojima noć ne služi za zagrljaje, ti kojima mjesečina ne zatvara noći i koji truju ljepotu svojom nazočnošću, tonu i prije nego što zaplivaju. Ako imate djecu, pogledajte ponekad u plavi atenski svod pa ako među zvjezdastim krijesnicama spazite makar jednu kojoj biste željeli biti bliže, sjetite se djece, jer čak ako vi u tome i ne uspijete, umjesto vas sve će to učiniti vaša djeca. Odgovorite na sva njihova pitanja, nađite vremena za njih pa makar morali poslije čitati i stare novine, poljubite njihove dobre djetinje snove, učinite da njihove čudesno blistave oči vide samo dobra svitanja, vedre dane i velike zvijezde. Ne dopustite da njihovu maštu satre zlo. Ne dajte da vaše dijete odraste ako je njegova radost veća u uzimanju negoli davanju. Zaustavite svijet, zaustavite vrijeme ako ne stignete dati djeci sve što im treba da odrastu u čistoj ljepoti, jer za ono što se sada događa, nisu kriva djeca. Kad čovjek bolje razmisli, djeca su još jedino dobro koje je čovječanstvu ostalo. Sve drugo uništeno je u nastojanju da sitni ljudski stvor bude veći od misli, od riječi - od Boga.</em></p><p>Pinčić je napisala kako joj je ovo najdraža Glavaševićeva priča. Pratitelji su joj u komentarima poručili kako je lijepo od nje što se prisjetila ovoga dana, a mnogi su joj pisali emotikone srca. </p>