Pink obećala: Donirat ću 3,3 mil. kuna za požare u Australiji

Pop zvijezda Pink (40) obećala je pola milijuna dolara, odnosno 3,3 milijuna kuna dati lokalnim vatrogasnim službama koji se bore s požarima u Australiji, javlja HuffPost.

Foto: HARRISON MCCLARY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Potpuno sam očajna gledajući što se trenutačno događa u Australiji s užasnim požarima. Obećajem donaciju u iznosu od 500.000 dolara izravno lokalnim vatrogasnim službama koje se junači bore. Moje srce je uz naše prijatelje i obitelj u Australiji - napisala je Pink na društvenim mrežama.

,

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp