- Do zauvijek - kratko je napisala shrvana pjevačica Pink pored fotografije oca Jima, koji je preminuo nakon duge borbe s rakom prostate, javlja Page Six.

Pjevačica je na društvenim mrežama objavila dvije crno-bijele fotografije na kojima zajedno plešu.

Njeni obožavatelji javili su se u komentarima s porukama podrške i sućuti. Ona je u srpnju prošle godine otkrila da je njen otac završio drugi krug kemoterapija te da se osjeća dobro, što je probudilo dozu optimizma.

Dan prije očeve smrti, Pink je objavila zajedničku fotografiju iz 2006. na kojoj izvode pjesmu 'I Have Seen the Rain'. Tu pjesmu je Jim napisao tijekom Vijetnamskog rata.