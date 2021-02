U jedanaestoj epizodi dramske serije 'Crno-bijeli svijet' stvarnost se isprepliće s fikcijom: u ulogama partijskih dužnosnika koji raspravljaju o skandalu na Omladinskom radiju, nastupaju autentični pokretači Radija 101, omladinke i omladinci koji su svojim drskim i inovativnim programom stvarali zvuk i svjetonazor svoje generacije. Desetoro pionira legendarnog radija hrabro su preuzeli uloge glumaca popularne serije.

Kroz cijelu četvrtu sezonu dramske serije 'Crno-bijeli svijet' tek osnovani Omladinski radio – stanica koju će današnje generacije poznavati kao Radio 101 – važno je mjesto radnje. Glumci serije tako su ponovo oživjeli prostore studije i redakcije prvog sjedišta radija, koji se smjestio u prostorima Studentskog kulturnog centra u sklopu Studentskog doma Stjepan Radić na Savi. Od 1983. do 1987. nova je radio-stanica koju su vodili i kreirali mladi, iz tih je skučenih prostora krenula s emitiranjem programa nakon kojeg radio u Hrvatskoj više neće biti isti. Trideset i tri godine kasnije, u istim su prostorima snimljene scene koje su radio oživjele u fiktivnoj priči.

Mnogi stvarni događaji, slučajevi i skandali provokativnog radija bili su inspiracija za radnju aktualne sezone serije. U seriji su tako oživjeli lažna vijest o bijegu zmija iz zoološkog vrta, lažno ubojstvo u studiju, krađa kineske umjetnine iz Mimarine zbirke, emisija Frigidna utičnica… da bismo u sljedećoj epizodi, koja je na programu u ponedjeljak. 22. veljače, došli do slučaja zbog kojeg je umalo došlo do privremenog prekida emitiranja radija. Kao i do sada, u vrlo slobodnoj interpretaciji autora serije, u kojoj se fragmenti stvarnih događaja stapaju u fiktivnu formu - bez ambicije da se stvori stvarna priča o radiju, nego posveta generaciji mladih ljudi, koji su svojom kreativnom eksplozijom, otvarali nove prostore slobode.

U jedanaestoj, predzadnjoj epizodi serije znakovitog naslova 'Sve je propalo', nastupit će: Davor Gobac, čija je pjesma 'posudila' naslov epizode, inače protagonist radio-serijala Milan Blenton, u kojem je briljirala i Jadranka Krajina, koja također glumi drugaricu iz komiteta. Iz postave jedne od najpopularnijih radijskih diverzija, zločeste djece, dolazi glumac, danas londonski novinar Nino Bantić. Najviše pozicionirani 'Stojediničar' koji će nastupiti u seriji prvi je urednik i pokretač radija Veljko Jančić, a iz plejade neukrotivih novinarki i novinara pozivu Crno-bijelog svijeta odazvala se urednica poznatog 'Week Reporta' Zinka Bardić. Slušateljima i danas prepoznatljivi jingle u stilu Tarzana 'paaaa-aaa-li radio' izvedba je tonskog tehničara Nevena Dubravčića Belog, a jaku reprezentaciju vodećih radijskih glasova zastupali su: legendarni voditelji Silvestar Vrbanac i Damir Kramarić Krama, te danas poznata TV lica Davor Meštrović – koji je na radiju počeo raditi kao sedamnaestogodišnjak i Duško Čurlić Ćurla, koji je radiju ostao vjeran punih dvadeset godina.

Svi oni ovom će se prilikom naći u suprotnim ulogama – oni će utjeloviti komitet koji analizira i sudi Omladinskom radiju.

- Snimanje sa ekipom stare Stojedinice bilo je jedno od najzabavnijih i najkaotičnijih u cijelu sezoni - kaže scenarist i redatelj epizode Igor Mirković te dodaje:

- Snimali smo u katedrali komunističkog režima, u velikoj dvorani Kockice, u prostoru koji nije mogao biti autentičniji… Naša maskerka Sanja Hristić Kuterovac i kostimografkinja Ivana Zozoli Vargović dale su sve od sebe da naši cameo-glumci izgledaju istodobno i autentično i zabavno. Ekipa s radija srela se nakon dugo godina, cijelo sam vrijeme imao dojam da smo na godišnjici mature, sve je prštalo od fenomenalne energije, a našu je ekipu bilo teško, gotovo nemoguće smiriti, ponašanjem su zaslužili laskavi status najzločestije djece, na momente se naši uzaludni napori da vičemo AKCIJA! uopće nisu čuli od njihovog smijeha, ja sam potpuno izderao grlo, ali dobio sam snimanje koje ću pamtiti do kraja života.

Autor serije Crno-bijeli svijet je Goran Kulenović, producent je Ivan Maloča, a seriju je realizirala produkcijska kuća Interfilm za Hrvatsku radio-televiziju.