Piramide, pustinjski disco i ples ratnika: Što se ovdje događa?

Za srbijansku grupu Twins vjerojatno nikad niste čuli. Riječ je o projektu brata i sestre Nebojše i Manuele Kostrešević, koji je bio najpopularniji početkom devedesetih u Srbiji. I njihova glazba je tipična za devedesete u Srbiji. Šizofrena mješavina techna, cajki i nepotrebnih efekata glavna je odlika njihove glazbe.

Pjesmu 'Kontrabas' snimili su i objavili 2015. godine, ali kad pogledate spot, mislit ćete da ste se vratili u devedesete godine. I da ste na drogama.

Was, was, was ist das? Das is kontrabas - pjevaju oni u ovom 'hitu', a u prateći spot uspjeli su umiješati baš sve. Tu su piramide, tu je debeli čovjek koji sjedi na piramidi, tu su pjevači i DJ Mata napravljeni u nekom programu koji ne postoji već desetak godina, tu su ratnici plesači, onda su odjednom tu i mladi urbani ljudi koji bezbrižno čagaju po pustinji... Ne zaboravimo ni lebdećeg čovjeka.

Uzmite si zato četiri minute predaha, upalite zvuk (ali ne preglasno da vas ne gledaju čudno, i zbunite sami sebe!

Tema: Muzika