Legendarni frontmen Doorsa, James Douglas Morrison, poznatiji kao Jim Morrison, pronađen je mrtav u kupaonici svog stana u Parizu 3. srpnja prije 50 godina. Od čega je umro ovaj rock i seks-simbol, srčanog udara ili predoziranja, i dalje nije potpuno jasno. Postoji nekoliko teorija zavjere, no definitivno je umro prerano - s 27 godina. Rođen 8. prosinca 1943. u Americi, Jim je odrastao opterećen krutim roditeljskim odgojem.

Naime, admiral američke ratne mornarice George Stephen Morrison i Clare Clark Morrison bili su uvjereni da se, kako bi ih ispravno odgojili, djecu treba ponižavati, a sve ne bi li bila krotka. Ne čudi stoga to što je Morrison pri upisu na UCLA prekinuo sve veze s obitelji.

Jimov otac nikada nije želio da mu se sin bavi glazbom i bio je sklon kriticizmu u svakoj prilici koja mu se pružila. Tako je navodno jednom, kad im je obiteljski prijatelj donio prvi sinov album poslušao glazbu, a onda odmah sjeo za pisaći stol kako bi sinu napisao da 'smjesta zaboravi na pjevanje i napusti bend jer ono što je čuo ukazuje na potpuni nedostatak talenta'.

Nije to bio jedini poznati Geogeov ispad. Kad su ga pitali o nesreći u pustinji u Novom Meksiku iz 1947. koju je Jim često opisivao kao prekretnicu u životu i nakon koje je tvrdio da je duša mrtvog Indijanca ušla u njega te ga vodi kroz život, rekao je da se nesreće ne sjeća ni blizu onako kako ju je Morrison opisivao. Indijanci koji su ležali uokolo nakon nesreće, prema Georgeu, bili su plod Jimove mašte. Jedino čega se, rekao je otac, Jim mogao sjećati bilo je uplakano dijete koje je na njega ostavilo snažan dojam. Čak je i Jimova sestra to potvrdila, navevši da je Morrison volio preuveličavati tu priču, no da se ona ne sjeća nikakve nesreće. No Jima uvjerenje u to da ga je nakon nesreće zaposjeo duh mrtvog Indijanca neće napustiti do smrti.

- To je bio prvi put da sam osjetio strah. Mislim da sam imao oko četiri godine. Dijete je poput cvijeta, njegova glava tek pluta na lahoru, čovječe. Sada, kada razmišljam o tome gledajući unazad, mislim da su duše ili duhovi tih mrtvih Indijanaca, možda jednog ili dvojice od njih, izbezumljeno jurile uokolo i uskočile u moju dušu. I još su uvijek unutra - ispričao je svojedobno Jim. To iskustvo opisuje u pjesmi "Peace Frog" s albuma 'Morrison hotel'.

Cijelog je života Morrison imao problema s autoritetoma. Prkosio je strogoj majci, a oca bi znao toliko izludjeti da bi na njega digao bejzbol palicu. Unatoč tome, u školi je skupljao samo petice, a kvocijent inteligencije bio mu je preko 140.

Na UCLA-u je studirao kinematografiju, a na satovima književnosti posebno su ga privlačili francuski egzistencijalizam i Jean-Paul Sartre. Od ostalih, na njega su snažan utisak ostavili Friedrich Nietzsche, Jack Kerouac, Honoré de Balzac, Charles Baudelaire, Allen Ginsberg, Franz Kafka, Louis Ferdinand Celine, Molière, Jean Cocteau i Albert Camus. No pored toga, Jim je navodno rado birao i nekonvencionalno štivo. Naime, čitao je i pisao referate o engleskim djelima o demonoglogiji iz 16. i 17. stoljeća, zbog čega su njegovi profesori prvo mislili da izmišlja, a onda morali tražiti stručnjake za to razdoblje kako bi im potvrdili da djela uistinu postoje.

Zanimljivo je da Morrison nije znao svirati niti jedan instrument, ali je pridonosio skladanju tako što bi već u glavi imao melodiju za svoj tekst. Osim što je bio pjevač The Doorsa, napisao je knjiga poezije, dokumentaraca, snimio je kratki filma i spot za pjesmu 'The Unknown Soldier'.

Preminuo je 2. srpnja 1971. godine od posljedica predoziranja. No čak i pola stoljeća od njegove smrti obožavatelji žele vjerovati teorijama zavjere vezanim za njegovu smrt. Odnosno život. Mnogi su uvjereni da je pjevač, filozof i pjesnik itekako živ, te da je kao njujorčanin pod imenom William Loyer u prosincu prošle godine uredno proslavio 77. rođendan.

Lik i djelo Jima Morrisona 1991. godine ekranizirao je redatelj Oliver Stone (74) u filmu 'The Doors'. Morrisona je u filmu glumio Val Kilmer (61). No Stone nije snimo klasičan biografski film, već vješto ilustrirao mit 'kralja guštera' ispreplićući ga bojama i zvukovima šezdesetih te stihovima The Doorsa koji su ime dobili po knjizi 'Vrata percepcije' Aldousa Leonarda Huxleya.

Priča, naime, ide ovako - kad je Morrisonova muza i djevojka Pamela Courson 3. srpnja 1971. godine pronašla Jimvo beživotno tijelo u kadi u njihovom stanu u Parizu, nije željela objaviti njegovu smrt čak 6 dana, a menadžera je nagovarala da se ponaša kao da je Morrison još živ. Na kraju je vijest objavljena, no dio obožavatelja bio je uvjeren kako je Morrison sve lažirao.

Inače, Morrison je u nekoliko prilika spomenuo kako bi mu bilo zanimljivo da odglumi svoju smrt, zbog čega su i krenule glasine.

- Pobjeći ću u Afriku i promijeniti svoje ime u Mr. Mojo Risin - govorio je svojim prijateljima.

Njegovo tijelo zamotano u plastiku sa ledom ostalo je u stanu dok se Courson i Alain Ronay, jedan od Jimovih najboljih prijatelja s UCLA-a, obavljali pripreme za sprovod. Tri dana kasnije stigao je lijes. Bio je to najjeftiniji model kojeg su imali, čija je cijena bila oko 75 dolara. Liječnik je napisao smrtni list, na kojem je pisalo da je Morrison umro od zatajenja srca. Autopsija nije obavljena jer to francuski zakoni nisu nalagali, a kada je menadžer Bill Siddons 6. srpnja stigao u Pariz, dočekali su ga samo zatvoren lijes i smrtni list. Courson i Ronay bili su jedini ljudi koji su vidjeli Morrisonovo tijelo prije nego je pokopan na slavnom pariškom groblju Pere La Chaise, 7. srpnja 1971.

Tijekom godina nekoliko je ljudi tvrdilo da su ga vidjeli. Prije četiri godine objavljeno je kako je Morrison još živ te stanuje u New Yorku. Revni obožavatelji su i pronašli Williama, te tvrde da zaista nalikuje legendarnom Jimu.

Druga teorija zavjere jest da je Morrison uistinu umro, ali ne nesretnim slučajem, već je ubijen. Naime, Marianne Faithfull, engleska pjevačica i glumica, jednom je prilikom rekla kako je njezin bivši dečko, diler Jean de Breiteuil, odgovoran za pjevačevu smrt.

Ispričala je da je odbila otići s njim dati heroin Morrisonu te večeri kada je umro jer je imala neugodan osjećaj u vezi svega.

- Jean je otišao te večeri i ubio je Jima. Bila je to nesretna okolnost, jer je heroin koji mu je dao bio prejak. Svi koji su bili upleteni u njegovu smrt sada su mrtvi osim mene - rekla je Faithfull.

Morrisonov prijatelj Sam Bernett, s druge strane, tvrdi kako je Jimovo tijelo maknuto te da nije umro u stanu u kojem je živio s Pamelom. Kaže da je pjevač došao u jedan klub kako bi kupio heroin te je otišao u WC iz kojeg se nikada nije vratio. Prema njegovoj tvrdnji, dileri koji su mu prodali drogu su se prestrašili i njegovo tijelo odnijeli u stan.

Bilo kako bilo, Morrison je u oporuci sve ostavio Pameli, što je, naravno, potaknulo sumnje na to da je ona odgovorna za njegovu smrt. Nekoliko godina nakon njegove smrti, Pamela je razvila psihičke smetnje, a prijateljima je govorila kako očekuje njegov poziv te je svima pričala da mu je ona supruga. Ovisnost o drogama odvela ju je do smrti, a predozirala se 1974. godine. Kao i njezin partner, imala je 27 godina kada je umrla. Na nadgrobnom spomeniku piše joj Pamela Susan Morrison, premda se nikada nije sužbeno udala za Jima.