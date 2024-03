'Pitala sam DiCaprija zašto ne voli starije od 25. Evo koje on bizarne navike u krevetu ima'

Manekenka Hieke Konings ispričala je kako je pitala holivudskog glumca Leonarda DiCaprija zašto ne izlazi sa ženama starijima od 25 godina.

- Vidjela sam ga kako sjedi odjeven u crnu majicu s kapuljačom, nosio je i kapu. Potom smo se pogledali - ispričala je Hieke, prenosi Unilad.

Potom joj je, tvrdi, DiCaprijev menadžer rekao da glumac želi razgovarati s njom, pa je prišla njegovom stolu. Tad je iskoristila priliku pa ga pitala zašto nikad ne izlazi s djevojkama starijim od 25 godina.

Samo joj je kratko rekao: "Kriv sam." Potom mu je rekla da ga ne poznaje još dovoljno da bi imala nešto s njim, no glumac joj je na to odgovorio: "Slatko."

Manekenka je nedavno progovorila i o poljupcu sa slavnim glumcem i njegovim čudnim navikama u krevetu.

- Bilo je ok, ali ni blizu najboljeg poljupca u mom životu. Pozvao me da odem s njim kući, ali to sam odbila. Bio je šokiran, nije navikao valjda, ali je bio ljubazan. Iza toga je prišao nekoj drugoj djevojci i otišao s njom kući - ispričala je.

- Neke moje prijateljice su spavale s Leonardom i rekle da ima bizarnu naviku u krevetu. Jedna mi je ispričala da je cijelo vrijeme držao slušalice u ušima 'kako je ne bi morao slušati', a drugoj je stavio jastuk na glavu. Definitivno je previše star i previše uvrnut - dodala je.

Podsjetimo, Leonardo DiCaprio (49) već je godinama na meti šala zbog njegovog odabira djevojaka. Naime, glumac ne izlazi s djevojkama starijim od 25 godina, a čini se da mnoge ostavi kada uđu u kasnije 20-te.

- Kad djevojke navrše 25 godina traže više, žele se udati i skrasiti. On to još ne želi - rekao je izvor blizak glumcu.

- On ne želi obitelj i ne želi biti sa ženom koja bi ga mogla pritiskati zbog toga. Čim ga djevojka upozna, sat počne otkucavati. Kad žena ostari, za nekoliko godina, više ne postoji za njega - objašnjava izvor.