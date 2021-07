Prolazite li kroz prekid, bili poznati ili ne, sigurno vam nije lako. U ime svih onih koji jecaju na sav glas ili pate u tišini, razgovarali smo sa gestalt terapeutkinjom Natašom Barolin Belić i nekim poznatim licima kako bismo pronašli način da što bezbolnije prođu taj period.

- Kada te netko ostavi, osim što ti ludo nedostaje i osim što se urušio mali svijet koji ste stvorili, najgore od svega je ipak to što nas je ta osoba isprobala i na kraju odbacila. Kada nas ostavi osoba koju jako volimo imamo osjećaj da je preko nas prešao kamion - napisala je Helen Fielding autorica romana Dnevnik Bridget Jones.

Isto vrijedi i kad vi ostavite osobu koju volite, ali vam je jasno da ta veza nema budućnost.

O svojem iskustvu s prekidima i načinima prilagodbe na život nakon njih pričala nam je Zdenka Kovačiček (77).

- Prva stvar bi bila da idem čuti neku dobru stvar. Na radiju ili gramofonu. Ili sebe recimo, idem čuti sebe u nekoj novoj stvari. Ali ja sam rijetko sama sa sobom, imam ili moju obitelj, moju kćer, ili moje prijatelje ili moju publiku. Ne znam što znači biti sam sa sobom, da bih se mogla posvetiti razmišljanju o vezi, pogotovo o vezi koja je bez veze. Tako da si ispunjavam život sa lijepim stvarima, ja se odmah prebacim na lijepe stvari, a takvu vezu zaboravljam vrlo brzo. Momentalno - rekla nam je Zdenka koja trenutačno uživa na moru, ali i u svojem novom albumu i nastupima s Greenhouse Blues Bandom, te dodaje: - Imali smo koncert u Grožnjanu, publika je bila prekrasna - ja ću sad od toga živjeti sljedećih deset dana. Teško da to možete razumjeti ako niste imali to iskustvo, ali kad stanete pred publiku i recimo... pun stadion publike u Rusiji me sluša, ne može me ništa drugo uznemiriti.

Nemate li mogućnost stati pred publiku i zaboraviti momentalno na tu osobu kao Zdenka, Lucija Lugomer predlaže drugo rješenje.

- Ja bih komentirala tri situacije koje su mi se dogodile. Prvi prekid nije bio prekid ljubavnog odnosa, nego gubitak bližnje osobe - neželjeni prekid veze, a to je bila smrt moje majke. To je bila viša sila, ali shvatiš da život ide dalje i jedna stvar koju sam u tome naučila jest da nisam jedina i sama u svojoj boli i tuzi. U životu nisam imala puno ljubavnih odnosa, pronašla sam svoju sreću, Bogu hvala, ali sam imala jednu vezu odavno iz koje sam dosta teško izlazila van, a ono što mogu savjetovati ljudima jest da definitivno u trenutku kad shvate da nešto ne mogu sami, da potraže stručnu pomoć kao što sam to ja učinila. I moram priznati da sam kroz cijeli taj postupak naučila jako puno o sebi i o svojim odnosima općenito, a to uključuje i to da shvatiš da nisu svi odnosi koje imaš dobri za tebe ili za tu drugu osobu. Ne moraju se odnosi uništavati, mogu se prekidati na normalan ljudski način ili razgovorom ili se jednostavno se odmakneš od te osobe i svi ste bezbolno izašli iz toga. Treća situacija su odnosi s prijateljima i prijateljicama i društvima. Vrlo često se događaju situacije gdje imate veliko društvo, a dvoje ljudi je skupa i u jednom trenutku to dvoje prekinu. Tad su svi zbunjeni i misle da trebaju zauzeti strane, ali treba shvatiti da smo ljudi i da griješimo i da je prekidanje odnosa na kojoj god razini - normalno. Treba prihvatiti to kao dio života, a poanta priče je da ćemo jako puno naučiti i iz toga, ne samo i iz lijepih situacija, nego i iz nekih manje lijepih - rekla nam je Lucija.

O tome koji su najefikasniji načini da se preboli prekid razgovarali smo i s gestalt terapeutkinjom Natašom Barolin Belić, koja je između ostalog i bračna i partnerska terapeutkinja.

- To sve ovisi o jako puno čimbenika, kako je došlo do prekida, je li tu bilo posrijedi neko laganje, teška prevara, je li to bila kratkotrajna veza ili dugogodišnja veza, je li tu bilo imovine ili ne. Ovisno o različitim situacijama, različiti su načini kako je zdravo nositi se s prekidom. Ono što bi moglo biti zajedničko jest to da u takvoj situaciji u kojoj nam je, ako smo mi ti koji su ostavljeni, slomljeno srce. U tom slučaju treba sebi dati vremena da se to srce zacijeli, ne proganjati osobu koja je prekinula, ne raditi scene, ne prisiljavati, ne emocionalno ucjenjivati, to je sve ono što ne treba raditi kad nam je srce slomljeno. Treba znati da će to biti period bola, i sad ovisno o zrelosti, ljudi se mogu malo povući, potražiti najbolje prijatelje, neke drage ljude - kaže Barolin Belić.

U slučaju da je situacija obrnuta i mi smo ti koji smo prekinuli, trebali bismo imati srca i imati sućuti prema boli druge osobe.

- Nitko vas ne može natjerati da ostanete u vezi u kojoj ne želite biti i svatko ima pravo prekinuti vezu. Bila to kratka ili duga veza, s imovinom ili bez. Slobodno ulazimo i izlazimo iz veza, ali tu je jako važno zadržati neko dostojanstvo i ljudskost, ne vrijeđati osobu, ne omalovažavati, pa čak i na te bolne reakcije koje će osoba možda imati, višak poruka i telefonskih poziva, ne reagirati grubo nego jednostavno imati dovoljno nježnosti i suosjećanja s osobom koju ostavljamo da joj treba vremena da se to srce zaliječi i biti što je manje moguće grub, bezobrazan i bešćutan - ispričala nam je Nataša Barolin Belić.

Postoje i slučajevi u kojima prekidamo veze, ali i dalje volimo tu osobu, no svjesni smo da veza nema budućnost.

- To je jako mudro, ali toga nema puno. Ako ljudi vide da ta veza stvarno nema smisla, da nema smisla biti s tom osobom, ali još uvijek postoje vrlo snažni osjećaji, najteža je varijanta prekinuti i tad treba prema sebi biti jako nježan, potražiti kao i u prvom slučaju, bliske prijatelje drage ljude, ako ih nema, porazgovarati sa stručnjakom, samo da negdje osjetim da imam podršku, da izdržim jer je strašno teško izdržati kad nekoga želite, nije vam s tom osobom dobro, a ta osoba želi vas. Tada je teško izdržati u tom prekidu i onda mi ljudi kad dođu kažu: 'Mi smo prekidali pet -šest puta', uvijek netko prekine, nema dovoljno snage, a onda se opet nađu zajedno. Tu vrijedi isto zapravo - ne napadati osobu koja je prekinula, ne slati bezbroj poruka ili nazivati, ne stalkati, nego jednostavno s dostojanstvom prihvatiti da je to sad tako i da osoba neće biti sa mnom, hvala Bogu, ima ih puno koji hoće, samo treba proći vrijeme da se to dogodi - rekla nam je Nataša Barolin Belić.

Bjelovarski radijski voditelj Dražen Kocijan Kocka trudi se ostati u dobrim odnosima s bivšim partnericama.

- Kad se radi o tim nekim ljubavima kroz moj pedesetogodišnji životni vijek, zapravo sam sa gotovo svima ostao u dobrim odnosima, s nekima se više nikad ne čujem, neke sam i zaboravio, neke su bile avanture u mladim danima, ali zapravo čovjek mora biti svjestan toga da se, ako neka veza ne funkcionira, ako neke stvari nisu onakve kako želiš ti ili ona, mora naći nekakav kompromis ili jedno drugome reći: 'Čuj, to tak' ne ide'. Ali ne moramo se zato gledati preko nišana ili više nikada ne čuti, možeš ostati s nekim prijatelj jer možda funkcioniraš bolje kao prijatelj, nego u nekoj ljubavnoj vezi - kaže Kocka.

No to je teško ako je jedno još uvijek zaljubljeno.

- To onda nije iskreno prijateljstvo, a ta osoba koja je zaljubljena se hvata za slamku i nada da će se ipak nešto dogoditi. Ako su oboje svjesno i zrelo shvatili da te ljubavi više nema i da im je odnos više prijateljski, nego emocionalno - erotska veza, ako na taj način prekinu onda tu ljudi mogu ostati prijatelji - kaže Barolin Belić.

Nakon prekida možemo potražiti utjehu u drugoj osobi, jelu ili piću. No tu trebamo biti iskreni prema sebi, toj osobi, ali i sredstvu koje koristimo kako bismo došli 'k sebi'. U redu je jednom neumjerno uživati u tome, kaže Nataša Barolin Belić, no ako bilo što od navedenog dugotrajno koristimo kako bismo izbjegli suočavanje s realnošću, onda imamo problem koji moramo riješiti.

- Prekomjerno uživanje u alkoholu i prejedanje su autodestruktivna ponašanja, a autodestruktivna ponašanja ne pomažu - odlučna je Barolin Belić.

Put do zacjeljivanja srca ide kroz nekoliko faza koje nećemo moći preskočiti, a to su prihvaćanje, tugovanje i otpuštanje.

- Ako to ne odradimo, s tim ulazimo u sljedeći odnos, ostali smo ranjeni, a onda ta druga osoba, ni kriva ni dužna 'pokusa' ono što je prethodna napravila - zaključuje Barolin Belić.