SREĆA U OBITELJI

Pixie Lott rodila drugo dijete!

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Sretnom viješću pjevačica i maneken pohvalili su se na svojim društvenim mrežama, dok su ih obožavatelji zasipali brojnim čestitkama ispod objave

Pixie Lott i Oliver Cheshire oduševili su brojne njihove obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, ovih dana na svijet im je stigao drugi sin. Pjevačica i maneken sretnom viješću pohvalili su se objavom na Instagram profilu, a ime dječaka za sada drže u privatnosti. 

- On je ovdje - napisali su u opisu ispod objave, dok su im se u komentarima javili brojni obožavatelji. 

'Čestitam prekrasnoj mami', 'Aw ČESTITAM', 'Velike čestitke svima vama!!!', 'O, ovo je tako uzbudljivo, kako divno', 'Čestitam!!! Jako mi je drago zbog vas oboje!', pisali su im. 

Za razliku od prve trudnoće, koju je Pixie skrivala sve do 31. tjedna, drugu je javno objavila u lipnju ove godine, tijekom nastupa na londonskom festivalu Mighty Hoopla, pjevajući svoje hitove. 

- Imat ćemo još jednu bebu! - poručila je Pixie publici tada držeći svoj trudnički trbuh.

NASTUPI SU JOJ SVE Pixie Lott pronašla je lijek za stres: Trudi se puno nastupati
Pixie Lott pronašla je lijek za stres: Trudi se puno nastupati

Što se tiče karijere Lott je prvi put privukla pažnju javnosti sa samo 18 godina kada je njen debitantski singl dospio na vrh glazbenih ljestvica, označivši početak uspješne glazbene karijere.

NOSE TRANSPARENTE Pixie se 'upucavaju': Lezbijke me opsjedaju na koncertima
Pixie se 'upucavaju': Lezbijke me opsjedaju na koncertima

Podsjetimo, Pixie i  njezin suprug Oliver upoznali se 2010. godine na modnoj reviji, a šest mjeseci kasnije zaručili su se na stepenicama katedrale sv. Pavla u Londonu. Sudbonosno 'da' izrekli su u lipnju 2022. u katedrali u Elyju, nakon što su zbog pandemije morali odgoditi nekoliko puta planirano vjenčanje. Pixie je tada objasnila da je htjela pričekati dok ne bude moguće organizirati veliku proslavu i pozvati sve drage osobe.

- Nisam to željela učiniti kada su postojala ograničenja i nismo mogli pozvati sve koje smo željeli zbog pravila. Željela sam pričekati dok ne budemo mogli imati veliku zabavu. Naše vjenčanje bit će velika zabava - prokomentirala je Pixie ranije. 

