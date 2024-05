Pjesmom bi mogli pozivati da se radi više Hrvata: 'Dok ljuljaju se kreveti', 'Hajde da ludujemo'...

Vlada je formirana, Baby Lasagna je skoro pobijedio na Eurosongu, Dinamo je prvak... Sukus je to zadnjih desetak dana, manje-više sve je to bilo očekivano, bez puno nepoznanica, bez obzira na to što smo se nadali pobjedi na Eurosongu. Nepoznanica ipak ima, a zasad je favorit najavljeno novo Ministarstvo demografije, a koje bi trebalo pripasti Domovinskom pokretu.

Malmo: Baby Lasagna izveo je 'Rim Tim Tagi Dim' s kojim je postao favorit Eurosonga ove godine | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Izdvojili bi oni za to oko tri milijarde eura na godinu, obitelji s više djece planiraju učiniti prihvatljivijima, pa majčin i kućni odgoj, planiraju, trebao bi potrajati dok najmlađe dijete ne krene u školu... Ima toga još, da ne nabrajamo sve, ali da spomenemo još i jednu točku: mjere za zaustavljanje iseljavanja i povratak raseljenih. Ovo potonje je baš zanimljivo. Plan je da se iz udaljenih krajeva vrate Hrvati, oni koji su, iz nekog razloga, morali potegnuti do Južne Amerike.

Ako tome bude tako, te bi naše gore listove trebalo i valjano dočekati. Kako smo još u muzici zbog Baby Lasagne, a Ministarstvo bi moglo “biti u lovi”, sjetih se da bi tim Hrvatima valjalo prirediti adekvatan doček. Možda bi bilo zgodno kad bi ih već u zračnoj luci dočekala pjesma. Budući da je riječ o demografiji, možda bismo mogli krenuti s “Hajde da ludujemo”, pa “Dok ljuljaju se kreveti ti da bu di bu da”, u nastavku “Žena budi mi ti”, onda “Dok svira radio, što bi ti radio”... Ima tu još numera prikladnih za mjere. No mora se i paziti.

Probajmo samo zamisliti da, primjerice, u punom autobusu neoprezni vozač iz “kazića” pusti “Reci da i spustit ćemo sjedala...”. Mogao bi umah nastati grupni, pardon, krupni problem. Naravno, kao i kod klečavaca na trgovima, i tu bi moglo doći do “kontra” struje. Oni bi mogli, dok ovi spuštaju sjedala, pustiti Azrinu “Fafala si mi ti, hvala ti”... Playlista je tu, samo bi to sve trebalo nekako posložiti, u red dovesti...