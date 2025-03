Pjesmu Disco Lizarda žiri nije pustio na Doru, no Alen Vlajnić nam otkrio: 'Precijenio sam se'

Disco Lizard, alternativni pop projekt koji je 2019. osnovao Alen Vlajnić, objavio je album "Kayak". Na tom albumu je i pjesma "See You in Paradise", koju je sad već bivši gitarist Brkova prijavio za ovogodišnju Doru, ali nije ušao u izbor. Vijest je to koja se ovih dana širi društvenim mrežama. "A što reći nego da, nažalost, gluhi žiri naše Dore nije ništa naučio od prošle godine", samo je jedan u nizu komentara.

Pjesmu je miksao Wez Clark, glazbenik koji je radio i s Beyoncé i Samom Smithom, a za master je zaslužan Stuart Hawkes, poznat po suradnjama s Amy Winehouse i Edom Sheeranom.

- Gospodin Stuart Hawkes je uvaženi mastering inženjer iz Velike Britanije kojega mi je preporučio njegov sunarodnjak, gospodin Wez Clarke, koji je te iste pjesme miksao. Ubojita je to kombinacija, zasluženi su dobitnici prestižnih nagrada - govori nam Vlajnić, sretan što je pjesma izazvala toliko pozitivnih komentara.

A zašto se odlučio prijaviti na Doru: “Kao i svi, da promoviram svoju muziku. Prijava je, doduše, bila veliki kompromis, potaknut vjerom u naučeno gradivo nakon prethodnih propusta. Precijenio sam se malo”.

Foto: Sven Harambašić

Iako nije prošao ni u rezervu Dore, nije razočaran.

- Nije nemoguće da se u prostoriji skupi deset ljudi kojima ova pjesma nije dobra. Ne razmišljam o Dori od objave kandidata, a ovo što je uslijedilo prirodne su i spontane reakcije - govori, no da je bilo obrnuto, Alen je bio jasan: “Pobijedio bih”.

O ovogodišnjem pobjedniku Dore, Marku Bošnjaku, nije imao previše komentara: “Želim mu smisleno glazbeno proputovanje. Ne poznajem mladoga gospodina za više cijenjenog mišljenja”.

Zagreb: Brkovi nastupili u Tvornici kulture | Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Vlajnić je do kraja prošle koncertne sezone svirao gitaru u Brkovima.

- Da, obilježavali smo 20 godina postojanja benda, no nakon toga smo se razišli i ostali u dobrim odnosima. Veliki pozdrav i svu sreću želim dečkima - poručio je Vlajnić.