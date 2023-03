Pjevač Alen Đuras mora ići na operaciju: Osjetio sam zujanje u ušima, ali i vrućinu oko vrata

Pjevač Alen Đuras (28) uskoro bi trebao otići na operativni zahvat kako bi riješio problem koji ga muči već nekoliko godina, a radi se o apneji u snu, poremećaju spavanja tijekom kojeg dolazi do povremenog prekida disanja.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Dijagnosticirana mu je prije mjesec dana, nakon što je otišao na pregled u zagrebačku polikliniku. Nekoliko puta mu se, naime, dogodilo da tijekom spavanja ostane bez zraka, a podivljao bi mu i tlak. Kad je izmjerio alarmantnih 195/146, odlučio je napraviti dodatne pretrage koje su potvrdile njegove sumnje, prenosi Slobodna Dalmacija.

Foto: HRT/Vedran Peteh

- Prvi ozbiljni zdravstveni problemi počeli su već s 24 godine. Osjetio sam zujanje u ušima, vrućinu oko vrata, bio sam jako crven u licu i imao problema s cirkulacijom. Izmjeren mi je visoki tlak i počeo sam uzimati tablete, ali to me nije previše iznenadilo jer su mnogi članovi obitelji s očeve strane imali isti problem u mojoj dobi - rekao je za Gloriju.

- Tada, međutim, nisam znao da je to povezano s apnejom. Jest da sam loše spavao i bio umoran, no to sam uvijek povezivao s činjenicom da mnogo radim - kaže glazbenik, koji tvrdi da se posljednjih sedam godina nije pošteno naspavao.

Pjevač je zbog toga već u dvadesetima počeo piti tablete, a prestao je i pušiti, piti kavu i jesti brzu hranu.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

- Odrekao sam se tortilja, hamburgera i pizza pa prehranu sada baziram na salatama s maslinovim uljem. Izbacio sam i crveno meso, jer osjećam da mi uzrokuje aritmije, te jedem piletinu i puretinu, ali u malim količinama. Nije lako utjecati na kvalitetu prehrane i disciplinirati se, no borim se - prenosi Gloria.hr.

Foto: PROMO/kolaz

- Posao glazbenika je stresan, a i nema rutinu. Svaki dan je drugačiji. U prosincu sam, primjerice, imao 25 nastupa i promijenio 20 gradova. Nedavno sam kupio automobil, a čovjek koji mi ga je prodao rekao je da dođem na servis za godinu dana kad napravim 15 tisuća kilometara. Ja sam toliko prošao u mjesec dana, više nego vozač kamiona - rekao je Đuras.

Pjevač se u potpunosti okrenuo zdravom životu i sada više pazi na zdravlje.

- Doktorica je rekla da ću se preporoditi. Stabilizirat će mi se tlak, a možda se i trajno skinem s tableta. Sada uzimam dvije dnevno, no svjestan sam da mi one ne mogu otkloniti umor zbog lošeg sna. Pozivam čitatelje da kontroliraju svoje zdravlje, jer imam osjećaj da sam si ja nepotrebno oduzeo pet godina života - rekao je.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Đuras je rekao kako mu je najvažnije to što je otkrio uzrok svojih problema, a sada se intenzivno priprema za show 'Zvijezde pjevaju' u kojem pjeva s TV voditeljicom Anom Radišić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

- Anu poznajem otprije, čak me intervjuirala, pa sam bio oduševljen kad sam saznao da ćemo surađivati. Pazimo na svaki detalj - od pjevanja do koreografije - ali smo za prvu emisiju pripremili jednostavniji nastup. Ana super pjeva, ali želim da bude opuštena, a nakon toga ćemo dizati letvicu - otkriva pjevač, koji će snimati i novu sezonu showa 'Volim Hrvatsku'.

