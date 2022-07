Pjevač Maneskina na koncertu psovao Putina i rat u Ukrajini

Damiano David (22), pjevač talijanske grupe Maneskin, koja je pobijedila na prošlogodišnjem Eurosongu, na koncertu u Rimu je proteklog vikenda opsovao Putina i rat.

- Ponavljamo ovo iako neke to smeta. Je*eš Putina! - pjevač je uzviknuo pa dodao:

- Je*eš rat! Otiđite svi oni koji su protiv onoga što sam upravo rekao.

Damiano je podijelio svoj anti-ruski stav s publikom za vrijeme izvođenja pjesme Gasoline. Maneskin je pjesmu snimio u travnju u sklopu inicijative Stand Up for Ukraine, organizacije Global Citizenom. Do sada su se toj organizaciji priključile mnoge svjetske zvijezde.

'Kako spavaš noću/kako uspiješ zatvoriti oči/kad živiš sa svim ti životima na svojim rukama?', neka su od pitanja koja se provlače kroz pjesmu. U pjesmi se spominju još i ljudi koji su tamni, ali su 'obojeni u crveno'.

Maneskin je u znak podrške Ukrajini otkazao sve svoje koncerte u Rusiji. Osim toga, redovno na koncertima prozivaju Putinovu agresiju i izražavaju podršku napadnutoj Ukrajini.

- Sloboda Ukrajini, je*o Putina. Hvala što ste došli. Ovo je bio Maneskin, uživajte u ostatku večeri - poručio je Damiano publici u travnju, kada je s bendom nastupao na Festivalu umjetnosti i glazbe koji se održava u kalifornijskom mjestu Coachella Valley.

