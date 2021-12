Pjevač Marko Kutlić (26) priznao je da je ovisnik o mobitelu i društvenim mrežama i odlučio se boriti protiv toga.

- Taj mobitel stvara jednu vrstu ovisnosti kao drogu zato što te društvene mreže, ti dok si na njima, ti si konstantno sretan zato što svaki čovjek ima potrebu za socijalnim kontaktom. On kroz društvene mreže prima socijalni kontakt i on čim ugasi to, on je odmah u tom trenu nesretan - otkrio je za INmagazin.

Kaže da ne želi ljudima stvarati krivu sliku, nego da ga ljudi dožive kao glazbenika, a ne kao nekog influencera. Odlučio je prestati prihvaćati i sponzorstva na društvenim mrežama koja su mu do sada bila izvor prihoda.

- Od kraja sedmog mjeseca sam odlučio da se želim izliječiti od te bolesti jer sam osvijestio i svi su mi govorili moji bližnji da trebam malo manje, da trebam dozirati i to - izjavio je Marko.

Nedavno mu je izašla nova pjesma 'Uz nju' za koju je sam napisao tekst i glazbu i sada se odlučio više posvetiti svojoj glazbenoj karijeri.

- Ja bez muzike sam ništa, ja bez muzike nemam nikakvu svrhu svog postojanja osim toga što sam otac - kaže Marko.