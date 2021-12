Pjevač Aaron Carter (33) i njegova bivša zaručnica Melanie Martin (29) kleli su se u svoju ljubav na društvenim mrežama, no čini se da je Melanie svojim potezom ipak sve uništila. Navodno se čula s Aaronovom blizankom Angel s kojom on ne razgovara, pa ga je to strašno povrijedilo.

- Melanie mi je lagala cijelo vrijeme dok je bila u kontaktu s mojom sestrom blizankom i članovima obitelji koji su me pokušali strpati u zatvor. Šokiran sam. Ovo je užasno - napisao je Aaron na društvenim mrežama, uz još niz statusa o trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi.

Aaron i Melanie nedavno su dobili sina Princea Lyrica Cartera, a par je još tad bio u velikoj ljubavi.

- Nikad nisam bio tako shrvan i izdan, nikad mi nitko nije toliko lagao. Sad ću očito postati samohrani otac, a maleni Prince nije ništa od toga zaslužio - napisao je Aaron.

Par je zajedno od 2020., a kontroverzni glazbenik istetovirao je Melanieno ime na lice. Tijekom veze jednom su imali incident obiteljskog nasilja, kad je Melanie privedena jer je nanijela ozljede Carteru, no nakon toga su se pomirili i objavili da čekaju bebu.

Aaron je mlađi brat puno poznatijeg Nicka Cartera (41), koji je bio član popularnog benda Backstreet boys. Braća navodno nisu u dobrim odnosima, a Nick je tražio zabranu pristupa za Aarona jer je napao njegovu ženu.

Poznato je da se Aaron kroz godine borio s ovisnošću, a čini se da nije dobar ni s jednim članom svoje obitelji, a sad ni s majkom svojeg sina.