Pjevačica (27) iskreno: 'Još sam nevina, čuvam se za brak, ali mnogi me zbog toga ismijavaju'

Bivši dečki nisu joj stvarali pritisak i poštovali su njezinu odluku. No na poslu je postala žrtva pravog ismijavanja. Tvrdi kako njezini kolege nisu štedjeli na komentarima

<p>Pjevačica <strong>Ally Brooke</strong> (27), koja je karijeru stvorila kao jedna od članica benda Fifth Harmony, u razgovoru za Hollywood Raw priznala je kako je u 28. godini još uvijek djevica. Do braka će čekati kako bi prvi put spavala s muškarcem.</p><p>- Zaista sam sretna što sam to mogla podijeliti sa svojim obožavateljima i čitateljima te im pokazati odluku koju sam donijela, a oni to neka prihvate kako god žele - rekla je pjevačica, koja je o tome progovorila i u svojim memoarima 'Finding Harmony'.</p><p>No priznaje kako ne prihvaćaju svi to na način kao ona pa su je ljudi i ismijavali.</p><p>- Bilo je trenutaka kada bi me ljudi ismijavali ili mi ne bi vjerovali, ali ja to jednostavno moram imati u svom srcu, znati svoju istinu i samo pustiti da bude tako kako jest. Nevjerojatan je osjećaj kad vidiš da netko to poštuje. Nikad nisam osjetila nikakav pritisak - ispričala je Ally.</p><p>Bivši dečki nisu joj stvarali pritisak i poštovali su njezinu odluku. No na poslu je postala žrtva pravog ismijavanja. Tvrdi kako njezini kolege nisu štedjeli na komentarima.</p><p>- Bila sam potpuno ponižena, šokirana i zgrožena. Nisam osjećala da imam bilo kakvu moć učiniti bilo što po tom pitanju, jer nažalost u to vrijeme ljudi su znali za te stvari, ali zapravo nisu puno radili da bi to spriječili.- priznala je pjevačica. </p><p>Nekad je ponižavanje išlo i dalje. Ispričala je kako joj je jedan glazbeni producent na sastanak donio tange i rekao joj kako bi u njima stvarno dobro izgledala. </p><p>- Ljudi nisu odgovarali za svoje postupke. Tako da sam se jednostavno osjećala tako bespomoćna i sama. Samo poniženje i čak strah. Što sam tad mogla učiniti? Bila sam samo mala djevojčica u grupi i svi su ti ljudi imali moć - zaključila je Ally. </p><p> </p><p> </p><p> </p>