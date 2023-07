Pjevačica Billie Eilish također se transformirala u Barbie: 'Ovaj film će vam promijeniti živote'

Barbiemanija je, čini se, zahvatila i mladu pjevačicu Billie Eilish (21). Ona je inače poznata po svom prilično opuštenom stilu odijevanja, koji su mnogi nazivali i 'pretjerano dječačkim', a sada je svih iznenadila u novom spotu u kojem se gotovo pa prerušila u slavnu lutku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Billie je u spotu za novu pjesmu 'What Was I Made For' nosila plavu periku, stiliziranu tako da podsjeća na 1950-te, a odjenula je vintage žutu haljinu i cipele s potpeticom.

Foto: YouTube

Na dugoočekivanom filmu radile su mnoge slavne zvijezde, od glumaca do pjevača, pa će tako Billiena pjesma biti jedna od zvučnih pozadina za nadolazeću igranu 'Barbie'. Osim mlade pjevačice, možemo očekivati glazbene brojeve Nicki Minaj, Sama Smitha te Due Lipe.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

U spotu Billie sjedi za stolom i slaže minijaturnu odjeću za lutke, a zanimljivo je da je čitav video snimljen u samo jednom kadru. Nostalgičnu pjesmu skladala je zajedno sa svojim bratom Finneasom.

Djelić spota pjevačica je podijelila na svom Instagram profilu, a u dužem je opisu otkrila koliko je sretna što je imala priliku surađivati s redateljicom Gretom Gerwig, glumicom Margot Robbie i ostatkom slavne ekipe.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS

- Ovaj će vam film promijeniti živote, a nadamo se da će i pjesma. Pripremite se za jecanje - dio je onoga što je Billie napisala.

Pjevačica se također pojavila na premijeri filma u Los Angelesu, a nosila je ružičastu košulju i ružičastu kravatu, a kosu je ipak, umjesto u plavoj nijansi kao iz spota, ostavila u svojoj prepoznatljivoj crnoj.