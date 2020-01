Pjevačica Halsey snimila spot potpuno gola: Posveta bivšem

Američka pjevačica Halsey (25) posvetila je novu pjesmu bivšem dečku, reperu G-Eazyju. Njezin novi glazbeni uradak zove se 'You Should Be So Sad', a izazvao je milijunski interes zbog činjenice da je pjevačica u spotu potpuna gola na bijelom konju.

Ostatak spota također je pun seksi scena. U pjesmi je jasno istaknula kako je dotični imao problema s depresijom i ovisnošću te ga je pokušala 'popraviti', ali je u svemu tome uništila sebe. Poručila mu je kako novcem, skupocjenim automobilima te drugim djevojkama neće popuniti rupe u srcu.

Par se počeo viđati sredinom 2017. kada je izašao i njihov hit, a otad se nisu suzdržavali izmjenjivati nježnosti u javnosti, na koncertima ili crvenim tepisima. Također, njihove su društvene mreže 'gorile' od zajedničkih fotografija.

U lipnju 2018. godine zadnji su put zajedno prošetali crvenim tepihom na dodjeli MTV nagrada, jer je početkom srpnja pjevačica sama potvrdila prekid na Twitteru. O razlozima se nagađalo sve dok u listopadu 2018. godine nije izašla pjesma 'Without Me' te spot koji je dao vrlo jasni uvid u to kako je izgledala njihova veza kada su se svjetla kamera ugasila. Bilo je i jasno kako je pjevačica iz te veze izašla duboko povrijeđena, a nova pjesma samo je potvrdila takve navode.

Međutim, za nju nije završilo sve tako crno. Glazbenica se posljednjih mjeseci ne odvaja od holivudskog glumca Evana Petersa (32). Nedavno su bili na odmoru, a ni tamo nisu uspjeli pobjeći paparazzima. Halsey je odjenula kupaći kostim cvjetnog uzorka kojim je istaknula obline.

Američka pjevačica je 2018. godine plijenila pažnju na jednoj dodjeli nagrada gdje je prisutnima pokazala međunožje. Halseyjina haljina se potpuno rastvorila, a paparazzi su spremno 'uhvatili' njeno međunožje. Iako je imala gaćice, mladoj je glazbenici ipak sve 'provirilo'.

