Pjevačica iz Tanzanije oduševila je u Supertalentu: Nije imala za kruh, kasnije se udala za Hrvata

Ponekad je zaista teško biti sretan kad ti je duša slomljena. Suze su u redu, one nas mogu izliječiti. Ne smetaju mi tvoje suze jer si vrlo snažna žena s moćnim glasom i imaš talent koji trebamo u ovom showu, poručila je Martina Tomčić (47) nakon nastupa pjevačice Digne Mbepere podrijetlom iz Tanzanije.

Izvedbom pjesme 'I Will Always Love You' oduševila je žiri i publiku i dokazala da joj je mjesto na pozornici.

Fabijan Pavao Medvešek istaknuo je koliko je ova izvedba bila lijepa, dirljiva i posebna te se uz Davora Bilmana složio da ponovno želi čuti Dignu u sljedećem nastupu. Martina joj je poručila da su suze dobre jer nas mogu izliječiti i da ima talent koji je ovom showu potreban.

Iako sada ima sretnu obitelj, Dignin život nekada bio je u potpunosti drugačiji jer je još kao dijete ostala bez oba roditelja, a pod svoje okrilje uzela ju je teta koja je uz nju imala još troje vlastite djece.

- Ja sam bila posljednja, četvrta. Osjećate to, njezina su djeca ipak njezina. Pružili su mi hranu, no uvijek sam se osjećala tako usamljeno - priznaje Digna. Nakon što je postala punoljetna, morala je napustiti tetin dom i završila je na ulici gdje je zatim počela pjevati.

- Pjevanje me spasilo. Počela sam pjevati u restoranima, a čuli su me ljudi iz Francuske kojima se moj nastup svidio, pa su me pozvali da im se pridružim u cirkusu - otkiva Digna koja je na jednom od svojih nastupa u Njemačkoj pronašla ljubav, i to sa sadašnjim suprugom koji dolazi iz Hrvatske.

Njihova se mala obitelj proširila dolaskom sina, a u svemu joj je velika podrška i svekrva koja ju tretira kao vlastitu kćer te ju je upravo ona nagovorila da se prijavi na Supertalent.

- Napokon sam sretna, imam sina i udana sam. Pjevanje me dovelo u Europu, a moja svekrva me podržava i sada sam ovdje zbog nje - poručuje Digna koja je donedavno pjevala u sklopu manjih cirkuskih showova, a pozornica Supertalenta najveća je od svih na kojima je dosad imala prilike nastupiti.

