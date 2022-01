Britanska pjevačica Jessie J (33) krajem studenoga objavila je da joj je na redovnom, trećem ultrazvuku rečeno joj je da njezina beba više nije živa.

Sada se na koncertu obratila se publici i otkrila kako se osjeća gotovo dva mjeseca nakon, prenosi Večernji.hr.

- Dakle, bila sam trudna, ali više nisam. No, vjerovali ili ne, sada sam vjerojatno na najsretnijem mjestu na kojem sam ikada bila. Moj pogled na život se potpuno promijenio. - započela je Jessie.

- Tog dana kad se to dogodilo, neki čovjek mi je prišao na ulici. Bila sam sama i plakala sam. Rekao je: 'Ne poznajem te i ne znam što se trenutno događa s tobom, ali znam da bi to trebala podijeliti s drugim ljudima'. Zato radim ovo što radim. Tako da, svakome tko je to prošao ili je bio u blizini nekoga tko je, žao mi je. Ne postoji način da se to objasni osim da je to najtužnija, najusamljenija stvar ikada - ispričala je pjevačica.

Jedna od njezinih sestara bila najveća podrška kroz ovu bol, a pjevačica se trenutno fokusira na završetak svog novog albuma.

- Nitko o tome ne govori dovoljno. Ono o čemu razgovaramo nije ono što se stvarno događa. Zahvalna sam što su me odgojile dvije nevjerojatne osobe koje su me naučile pronaći blagoslov u boli. Zahvalna sam na perspektivi koju imam. Svaki dan samo moramo živjeti i živjeti teže - zaključila je Jessie.