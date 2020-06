Pjevačica Kaya o vezi s Mateom Pavlovićem: 'On je džentlmen'

<p>Od prošle godine šuška se kako su srpska pjevačica <strong>Katarina Ostojić Kaya </strong>(36) i nogometaš <strong>Mateo Pavlović </strong>(30) u vezi te da se ona zbog njega razvela. No, Kaya je rekla kako su to laži, no potvrdila je kako su u romantičnoj vezi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja sa Sandrom Afrikom</strong></p><p>- U procesu se ja ne udvaram. Mateo je jedan džentlmen, od samog starta sam se osjećala najbitnijom osobom u njegovom životu, pored toga što mi je davao komplimente - rekla je pjevačica piše <a href="https://www.blic.rs/zabava/kaja-ostojic-otkrila-kako-ju-je-hrvatski-fudbaler-osvojio-pa-bez-pardona-mogla-sam-da/94qk2bz" target="_blank">Blic</a>. </p><p>O njihovoj vezi se nagađalo otkako su objavili fotografije s iste lokacije u Parizu, a potom su ih kamere 'ulovile' kako se skupa zabavljaju na jednom tulumu. Početkom mjeseca su skupa bili na koncertu Ane Nikolić u Beogradu i nasmiješeni pozirali fotografima.</p><p>Brineta je prošle godine privukla pažnju javnosti razvodom od DJ-a <strong>Juniora Jacka </strong>(48) za kojeg se udala 2014. </p><p>- Vito i ja rastali smo se na miran način, sporazumno, jer je ljubav između nas prestala. Nije bilo nikakvih skandala, preljuba i nikakva trećeg lica. Mi smo normalni ljudi i na taj smo način i prekinuli našu zajednicu, i jako me pogađa kad pročitam sve laži koje se danima pišu o nama. Dakle, bez bilo kakvih skandala i dostojanstven kraj. Sada bih voljela nastaviti s normalnim životom i vratiti se glazbi. Hvala - rekla je tada.</p>