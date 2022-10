Pjevačica Macy Gray danas stiže u Zagreb u vrhunskoj formi

Macy Gray počela je glavni dio europske turneje "The Reset", a danas dolazi u zagrebačku Tvornicu kulture na jedini nastup u regiji. Osvrćući se na protekle nastupe, mediji hvale njezin vokal, energiju i karizmu, dok prateći bend California Jet Club proglašavaju ravnopravnim s Macy, pišući da sjajnom svirkom i pratećim vokalima nadopunjuju njezino prepoznatljivo pjevanje.

S početkom europskog dijela turneje u proljeće obišla je Skandinaviju i zemlje Beneluxa, svirala na najpoznatijim lokacijama poput amsterdamskog Paradisa, pariškog Bataclana, kao i dvorani Rockefeller u Oslu, po cijelom UK-u, a potom se prebacila u SAD i Brazil. Prije Zagreba bila je u Poljskoj, Portugalu, Španjolskoj, Italiji, Njemačkoj..., a nakon hrvatske metropole vraća se na čak tri nastupa u Ronnie Scott's Jazz klubu u Londonu, gdje su svi koncerti unaprijed rasprodani.

Foto: SI1/WENN

Dosadašnje set-liste uključuju pjesme poput "Sweet Baby", "Glad You're Here", "Relating to a Psychopath", "I Try", "Sexual Revolution", "Come Together", "She Ain't Right For You", "Still", "Caligula", kao i pjesme s novog albuma poput "Every Night" i "Thinking Of You".

Foto: Promo

Pjevačica je nedavno za glazba.hr rekla kako je uspjeh što se ovim poslom bavi toliko dugo, radi albume, kreativna je i sposobna raditi ovakve turneje. Najavila je kratko i nastup u Zagrebu.

- U Hrvatskoj odmah idemo na plaže, a ovoga puta možda ćemo u čizmama na koncert.

