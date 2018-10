Pjevačicu zlostavljao muškarac u vlaku: Trljao je penis o mene

Pjevačica Natasha Hamilton (36), bivša članica grupe 'Atomic Kitten', podijelila je sa svojim pratiteljima na Twitteru 'užas' koji joj se dogodio dok se vozila vlakom. Natasha se vraćala kući u London, a vlak je bio krcat pa je jedan muškarac iskoristio priliku i 'prilijepio' se uz pjevačicu.

- Ovaj gnusni čovjek je trljao svoj penis o mene u prepunom vlaku. Mislila sam da se nečija vrećica trlja o mene sve dok nisam osjetila da mi neko diše za vratom. Zgrožena sam i o svemu ću obavijestiti policiju - napisala je Natasha.

This vile excuse of a man just had his penis pushed up against me while on the overground train from London Bridge heading to Elmstead Woods. I though it was a bag until I felt him heavy breathing down my neck. I am appalled and calling the transport police when I get off! pic.twitter.com/C9vLBcu4yE