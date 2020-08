Pjevala je himnu u Kninu, a voli krpice i atraktivno poziranje

<p>Hrvatsku himnu 'Lijepa naša domovino' na obilježavanju 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu zapjevala je zagorska sopranistica <strong>Barbara Suhodolčan</strong>. Istaknula je kako je to za nju velika čast te da je ponosna i zahvalna. </p><p>- Ogromna je odgovornost opravdati očekivanja i povjerenje koje mi je dano. Zaista, presretna sam što sam dobila ovu priliku, na ovakvu obljetnicu, na samom vrhu Kninske tvrđave, okružena ljudima koji su se borili za našu domovinu, mislim da nema veće časti za jednu Hrvaticu, a onda i za mene kao Zagorku i pjevačicu - izjavila je za <a href="https://www.zagorje.com/clanak/vijesti/barbara-suhodolcan-ponosna-sto-ce-izvesti-himnu-u-kninu-predstavit-cu-nase-zagorje-u-najbo" target="_blank">Zagorje.com</a>. </p><p>Već na generalnoj probi dan ranije Barbara je znala koliko će emotivno biti izvoditi himnu. </p><p>- Bilo je doista dirljivo pjevati hrvatsku himnu uz podizanje hrvatske zastave i prelet MIG-ova nad Kninom. Vjerujem da će sutra to sve biti čarobno i dostojanstveno, kako i priliči jednom takvom događaju. Primila sam enorman broj poruka podrške, predstavit ću naše Zagorje u najboljem svijetlu - komentirala je u utorak. </p><p>Gledatelji su hvalili njenu izvedbu i vokalne sposobnosti, a radi se o 'školovanom glasu'. Barbara je rođena u Krapini gdje je završila osnovnu i glazbenu školu, a u Zagrebu je upisala Muzičku akademiju i magistrirala muziku i solo pjevanje.</p><p>Inače, Barbara je kći glazbenika <strong>Rajka Suhodolčana</strong> (56), koji kao autor, izvođač i producent ukupno ima 14 nominacija za glazbenu nagradu Porin, a pet statua Porina stoji u njegovim vitrinama. U nekoliko navrata otac i kći zapjevali su skupa, a često to učine i u udobnosti njihova doma pa takve izvedbe Barbara podijeli na svom profilu na društvenim mrežama. </p>