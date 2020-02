Pjevao 'Srpkinju', a sada želi zavesti Hrvatice: Imam hit...

Ljubav pobjeđuje daljine i prepreke. Traži rizik, želi da se kockaš s njom, ponekad moraš 'potrošiti' mjesec, godinu, dvije, deset, no zbog svoje odlučnosti nudi ti priliku da 'gaziš' svoje limite i postižeš nemoguće.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tim riječima vodi se simpatični Amerikanac Ron Holsey (39) koji je ovih dana iz Los Angelesa ponovno 'sletio' u Hrvatsku. U našoj i susjednim državama pronašao je dom iz kojeg mu je svaki puta sve teže otići, a kad je u Zagrebu osmijeh mu ne silazi s lice. Iz Amerike stigao je zbog svoje ljubavi - glazbe.

Vokalnim sposobnostima oduševio je žiri i publiku 'Supertalenta' nakon što je otpjevao pjesme Zlatka Pejakovića (69) i Kiće Slabinca (75), pa je sad poželio imati i vlastitu pjesmu na hrvatskom. Želja mu se vrlo brzo ostvarila. Skladatelj Marko Tomasović (43) između 200 pjesama našao je 'pravu' za Rona.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Brzo smo pronašli zajednički jezik, mogu reći da mi je čast što sam imao priliku raditi takav projekt. Kad mi je Ron rekao da treba hit za hrvatsko tržište, sjetio sam se da imam pjesmu s ritmom Makedonije i Kosova. Pa i Čavoglave su tog ritma, to prolazi u regiji - smatra Tomasović. S njim se slaže i Ron.

- Sve smo se brzo dogovorili. Pričali smo o mojim interesima koji su vezani za balkansku glazbu, uskoro mi se javio da ima pjesmu za mene, kad sam ju prvi puta čuo odmah mi se svidjela. Riječ je o ljubavnoj pjesmi, o prekidu. Ostvario mi se san, od uvijek sam želio pjesmu na hrvatskom, ovo je predivna prilika - smatra Amerikanac koji iako razumije hrvatski ipak nam priznaje:

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Trebalo mi je neko vrijeme da razumijem tekst pjesme. Bilo mi je malo teže razumjeti sve riječi pa smo prijatelj iz Srbije i ja prevodili i čitali nekoliko puta, kad sam shvatio riječi znao sam da je pjesma prava za mene - kaže. Dio spota za pjesmu 'Nedostižna' snimio je u rodnoj Americi iz koje je 'pobjegao' radi djevojke koju na kraju u Zagrebu nalazi u zagrljaju s drugim muškarcem.

Ron se kroz spot sjeća na njihovu ljubav prije nego što je otišao kući. Prstima je prolazio kroz njenu dugu, smeđu kosu, gledao je u oči i približio glavu kao da će je svakog časa poljubiti. Brzo su se opustili. Kamerman je vikao 'Akcija', a on se ponašao kao da svaki dan snima. Znatiželjni prolaznici zagrebačkog Zrinjevca okretali su glave, svi su željeli znati što se to dešava u centru grada. No, čim je dignuo glavu, znali su o kom se radi.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prepoznatljiv izgled i dugi, široki osmijeh nisu mogli ne zamijetiti. 'Pa to je Ron iz Supertalenta' što on radi ovdje?' pitali su se jedni, dok su drugi laganim koracima promatrali snimanje.

- Zagrepčani znaju tko sam. Nakon Supertalenta hodao sam adventom i ljudi su me zbilja prepoznali, bilo je nestvarno, 'okinuo' sam puno selefija, vjerojatno sam svuda po Instagramu u Hrvatskoj - kroz smijeh nam priča Ron. U Srbiji se već probio s pjesmom 'Srpkinja' koja na Youtubeu broji gotovo 3.5 milijuna pregleda.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon Supertalenta i dalje je u kontaktu s Majom Šuput Tatarinov (40) koja mu je u nekoliko navrata rekla kako smatra da ima izuzetak talent. Ljubav je, očigledno, obostrana.

- Ostali smo u kontaktu. Volio bi surađivati s njom jer znam da ima dječje pjesme, a ja radim na dječjoj televiziji, to bi mi bilo odlično. Maja je ozbiljna poslovna žena i talentirana - objašnjava. Iako voli Hrvatsku i dalje se ne misli preseliti kod nas za uvijek.

Foto: NOVA TV

U Americi je pisac za dječje emisije, a zahvaljujući fleksibilnom radnom vremenu često može putovati i upoznavati ljepote Hrvatske. Prvi put došao je prije dvije godine, a danas poslovnih planova ima, kako kaže, previše.

Foto: NOVA TV

- Želim vidjeti kako će ova pjesma proći kod publike, već razmišljam o novoj, želim glazbom učiniti ljude sretnima - izjavio je. Iako se pred kamerama brzo opustio na pitanje o ljubavnom statusu tek sramežljivo kaže:

- Nisam se još zaljubio, ali imao sam ponuda. Čujem se s nekoliko djevojaka - govori smijući se, pa nakon nekoliko trenutaka razmišljanja odlučno kaže: 'Još uvijek čekam pravu'.

