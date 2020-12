Planet art prenosi predstave online: 'Ljudi se uvijek vraćaju'

Devedeset posto gledatelja koji su pogledali jednu predstavu online, vratilo se pogledati i ostale dvije što znači da je online kazalište uživo zanimljivo i da je to iskustvo koje žele ponavljati, kaže Marko Torjanac

<p>Tri poslovna čovjeka raznih životnih dobi dolaze na veliku poslovnu konvenciju na kojoj bi mogli zauvijek financijski osigurati sebe, svoje obitelji i djelatnike tvrtke. Što je biznis, koja su njegova pravila, u čemu je tajna uspjeha…? Odgovore na ta pitanja daje urnebesna predstava "Velika zvjerka" u produkciji kazališne kuće 'Planet art'.</p><p>Pokrenuo ju je <strong>Marko Torjanac </strong>2001. godine i do danas su izveli na tisuće predstava, od kojih je zasigurno kultna "Stilske vježbe", s <strong>Perom Kvrgićem </strong>i <strong>Lelom Margitić</strong>, koja je ušla i u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda kao najdulje izvođena kazališna predstava s istom glumačkom postavom.</p><p>Teško je i nabrojati sve naslove kojima je Planet art do danas privlačio publiku, a među njima su sigurno i "U posjetu kod gospodina Greena" iz 2006. ali i "Velika zvjerka" koju su premijerno izveli davne 2005. godine. U ova, za kazališne kuće neizvjesna pandemijska vremena, i Planet art je počeo svoje predstave prikazivati online. Osim 'Velike zvjerke', koja se prikazuje u nedjelju 6. prosinca, tu je i predstava "Tko je ovdje lud" 13. prosinca i "Ritina škola" 20. prosinca, a prijenos počinje u 20 sati. Marko Torjanac, koji ujedno igra u sve tri predstave, kaže:</p><p>- Devedeset posto gledatelja koji su pogledali jednu kazališnu predstavu online, vratilo se pogledati i ostale dvije što znači da je online kazalište uživo zanimljivo i da je to iskustvo koje gledatelji žele ponavljati. Mi to iskustvo nastojimo svakim tjednom unaprijediti pa smo tako uveli i mogućnost gledanja snimke online predstava uživo i na zahtjev kako bismo mogli predstave ponuditi gledateljima u svim vremenskim zonama kao i onima kojima termin nedjeljom navečer ne odgovara. Ulaznice za streaming prijenos mogu se kupiti na 'on line kazalište uživo' na stranici <a href="https://live.planet-art.hr/" target="_blank">https://live.planet-art.hr/</a>.</p>