Planirajte rujan u Šibeniku: SHIP najavio 17 novih izvođača

SHIP festival nastavlja širiti line-up za svoje rujansko izdanje. 17 novih imena, koja se od 10. do 13. rujna penju na šibenske pozornice, prati i lansiranje službene mobilne aplikacije za navigaciju kroz sve gušći festivalski raspored.

Novi val izvođača ponovno donosi žanrovsku širinu koja spaja svjetske trendove, regionalni bunt i jake domaće autore. Međunarodnu selekciju predvode njujorška jazz rap i neo-soul umjetnica s berlinskom adresom Sorvina, senegalska world music glazbenica Mariaa Siga te škotski elektronički post-punk duo DOSS. Iz Austrije stižu alternativni hip-hop producent australskih korijena Harry Dean Lewis te progresivni jazz kvartet Schmack, nominiran za najbolji austrijski „live act“. Pridružuju im se i talijansko-argentinski agro-beat dub projekt Tai Paz, češki alt rock trio Beach Bum te francuska techno glazbenica vv8.

Snažnu domaću struju, u novom valu čine Macha Ravel čiji art-pop nosi priznanje IMPALA „100 Artists to Watch“ liste, nagrađivana multimedijalna umjetnica Sara Renar, energični electro pop duo Kids From The Sky, jazz fusion trio Peso Neto sa specifičnom “no bass” postavom, live techno projekt Ivana Levačića ELEVEN te novi glas indie scene Fargo.

Iz regije stižu showcase publici znani srpski alt pop bend Turbo Trans Turisti, makedonska vokalistica i dobitnica nagrade Milan Mladenović Elena Vasova te slovenski hyperpop satiričari pod kartonskim maskama Gliste.

Ova se imena pridružuju ranije potvrđenim izvođačima kao što su MAQUINA., Rakel, Easy Freak, ABOP i LHD čime Šibenik u rujnu postaje nezaobilazna luka za sve koji traže svjež i autentičan zvuk.

Ususret finalnoj brojci od pedeset nastupa na šest festivalskih lokacija, organizatori su predstavili i službenu mobilnu aplikaciju - SHIP 2026.

Aplikacija je dizajnirana kao digitalni kompas za snalaženje kroz intenzivan glazbeni i konferencijski program te omogućuje slaganje personalizirane satnice uz podsjetnike, nudi uvid u profile izvođača i delegata te sadrži interaktivnu kartu koja vodi izravno do pozornica — od Tvrđave sv. Mihovila preko Azimuta i Kuće umjetnosti Arsen pa sve do Tunela.