Plastična kruna repera Biggieja prodana za gotovo 4 mil. kuna

Plastičnu krunu je sve do prodaje čuvao Barron Claiborne, fotograf koji je odradio foto seansu za časopis Rap Pages na Manhattanu 6. ožujka 1997., samo tri dana prije nego što je Biggie ubijen u Los Angelesu

<p>Plastična kruna kupljena za samo šest dolara, no koju je na povijesnoj fotoseansi nosio njujorški reper <strong>Biggie Smalls</strong> ili <strong>Notorious B.I.G.</strong> prodana je na dražbi kuće Sotheby's za 594.750 dolara (oko tri milijuna i 770 tisuća kuna) u New Yorku.</p><p>Plastičnu krunu zapravo je sve do prodaje čuvao <strong>Barron Claiborne</strong>, fotograf koji je odradio foto seansu za časopis Rap Pages na Manhattanu 6. ožujka 1997., samo tri dana prije nego što je Biggie ubijen u Los Angelesu. Kruna je postigla gotovo dvostruku cijenu od procijenjene, jer je Sotheby's očekivao 300.000 dolara.</p><p>Bila je dio dražbe na temu hip-hopa na kojoj su se nudili predmeti povezani s poviješću tog pokreta. Već nekoliko godina, velike aukcijske kuće organiziraju prodaju donedavna neuobičajenih predmeta koje rado kupuje nova generacija kolekcionara, od rijetkih tenisica do skateboarda.</p><p>Sotheby's je računao na popularnost rapa koji se pojavio 90-ih godina i postao najslušaniji glazbeni stil u Sjedinjenim Državama. Među prodanim predmetima su i 22 ljubavna pisma koja je reper <strong>Tupac Shakur</strong> napisao <strong>Kathy Loy</strong> 80-ih dok su zajedno pohađali Umjetničku školu u Baltimoreu.</p><p>Tupac je ubijen u pucnjavi u Las Vegasu u rujnu 1996. u dobi od samo 25 godina. Njegova ljubavna pisma postigla su cijenu od 75.600 dolara. Dio prihoda od te dražbe bit će uplaćen savezima kao što je Building Beats koji promiče emancipaciju putem glazbe.</p>