Plavi orkestar vratio se nakon pet godina pauze: U Splitu će pjevati krajem kolovoza...

Četvrti festival 'S okusom soli' održat će se od 23. do 25. kolovoza na splitskom Sustipanu, a ove godine dovodi tri popularna benda. Prvog dana festivala, 23. kolovoza na programu je koncert legendarnog Dire Straits Legacy, 24. kolovoza održat će se veliki povratnički koncert Plavog Orkestra, a 25. nastupit će svjetska glazbena atrakcija zbor Perpetuum Jazzile.

Foto: Irena Herak

Festival će 23. kolovoza otvoriti legendarni Dire Straits Legacy, koji se u Split vraćaju nakon skoro 40 godina. Bend čine četiri originalna člana Dire Straitsa koji su obilježili glazbenu scenu svojim prepoznatljivim zvukom i hitovima poput "Money for Nothing", "Sultans of Swing" i "Brothers in Arms".

Nakon njih, 24. kolovoza, na pozornicu se vraća legendarni Plavi Orkestar, omiljeni bend regije, koncertom koji će evocirati uspomene na hitove poput 'Bolje biti pijan nego star', 'Kaja', 'Sava tiho teče'... Njihov povratak na glazbenu scenu nakon 5 godina pauze izazvao je veliku pažnju, a koncert na Sustipanu jedan je od prvih u nizu koncerata njihove povratničke turneje.

Foto: aljosarebolj.com

Festival će zaključiti 25. kolovoza svjetski poznati zbor Perpetuum Jazzile. Ovaj vokalni orkestar od 40 pjevača svojim jedinstvenim a cappella i beatbox izvedbama hitova raznih žanrova donosi fascinantno glazbeno iskustvo. Na Sustipanu će predstaviti svoj najnoviji album 'Smells Like', uz obrade svjetskih uspješnica i jedinstvene zvučne efekte stvorene samo glasom.

Sva tri koncerta počinju u 21 sat, a ulaznice su dostupne putem sustava Eventima i Adriaticketa.