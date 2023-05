Plavi pobijedili u igri, a izgubili plemenski imunitet. Antonia je zajecala: 'Teško nam je palo...'

Igre za nagradu, potvrdili su to i ovoga puta, plavom timu idu bolje nego one za plemenski imunitet. Međutim, i ona im je umalo izmakla iz ruku i to za svega nekoliko milisekundi. Naime, Bojan i Denis u tijesnoj igri natjecali su se za posljednji treći bod, a gotovo u isti tren završili su zadatak, pa su svega dvije milisekunde presudile u tome tko će za nagradu dobiti fini cheescake.

Poslije gozbe plavog tima, došlo je vrijeme za natjecanje za plemenski imunitet na veoma zahtjevnom poligonu s blatnim preprekama koje su i ovoga puta sreću donijele crvenom plemenu te je igra završena u njihovu korist s rezultatom dva naprama šest. Pobjednički bod za crveni je tim donio Kalu, koji je time poboljšao svoj status u klanu, no na koliko dugo tek ćemo vidjeti.

- Drago mi je da je pleme imalo povjerenje u mene i da sam iskoristio svoju drugu šansu - rekao je. Dok su i ovoga puta članovi crvenog tima otišli na plemensko vijeće kao promatrači, plavi su opet morali donijeti tešku odluku o tome koga će poslati u igru za eliminaciju.

Za razliku od Kalua, potpuno je drugačije raspoloženje vladalo kod Antonije u plavom timu koju je gubitak igre jako pogodio, pa je i pred svima zajecala. 'Svima nam je poraz teško pao', kazao je Leo koji je priznao da je umalo i on zaplakao.

U igri za osobni imunitet u plavom je plemenu pak najviše sreće imao David te je osvojio ogrlicu koja će ga ovoga puta zaštiti, ali mu i dati veliku moć da izabere osobu koja će direktno ići u eliminacijsku igru. 'Sretan sam radi sebe i žao mi je Denisa', rekao je David. Pri tom napominje da će Denisu dati na izbor te osobe kako bi se mogao boriti protiv lakšeg protivnika. David i Denis, koji su se odvojili od plemena, na plemenskom vijeću morali su objasniti kako je došlo do razdvajanja.

- Bilo je nekoliko glasovanja i vidjeli smo u kojem smjeru ide to glasovanje. Budući da smo bili grupa ljudi koji više komuniciraju, imali smo i neke svoje interese i u tome smo se prepoznali. Odvajanje u kampu je možda za javnost ispalo kao drastičan korak, ali radilo se o tome da imamo sličnije navike, drugačiji raspored jedenja, drugačije teme - objasnio je Denis naglašavajući da je sve to

igra i da ne želi unositi emocije u odluke.

Antonia je upitana o prijateljstvu s Denisom, s kojim je u početku bila dobra, a kasnije su ušli u ozbiljne sukobe. Ona je odgovorila da joj je Denis istaknuo što mu smeta kod nje.

- I tada se sve počelo kovitlati. S Denisom na kraju nije bilo jednostavno - ispričala je. Kad je došlo vrijeme za glasovanje, svoj je glas dala upravo njemu.

- Zato što sam s njim u najlošijim odnosima i bez obzira na to što je sada mir i nema tenzija, ne mogu mu zaboraviti kako je reagirao na neke stvari. Također je po statistici najlošiji - objasnila je Antonia.

Najviše glasova dobio je Denis, njih četiri, a Norino se ime i ovoga puta našlo na više listića.

- Volim te igre, pokazao sam da mi to ide. Dobro se osjećam, imam snage, balans mi nije loš - kazao je Denis nakon što je saznao da ide u eliminacijsku igru. Nakon plemenskog vijeća, Denis je hladne glave razgovarao s timom koji ga je izglasao, s porukom da želi očuvati pleme i da priželjkuje pobjedu u novoj igri za plemenski imunitet kako bi ipak ispao netko od crvenih igrača.

