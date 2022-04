Plavi tim ide u izazov bez Roka i Viktora: 'Ovo je veliki udarac!'

Prije drugog ovotjednog izazova u 'Survivoru' za Plemenski imunitet, nakon kojeg će se doznati iz kojeg će tima biti Kristianov protivnik u duelu za ispadanje, članovi plavog tima osvrnut će se na nominacije od kojih se još uvijek sliježu dojmovi, a pojedinci će priznati da su ostali iznađeni ishodom glasovanja.

- Ja sam glasala po osjećaju kako sam mislila da je najbolje, ništa osobno protiv nikoga, kao što znate svi se tu volimo, ljubimo i grlimo. Moj glas je išao za Hrvoja. Ja sam mu rekla prije Plemenskog vijeća da ću dati njemu glas jer mi se čini da mu od svih nas najmanje odgovara ovaj show, da to nije ono što je on tražio i u jednu ruku sam mu uslišila želju – makar je nije javno meni izrazio, ali imao je dosta negodovanja, pa sam ja zaključila da to nije to za njega - izjavit će Nika koja će Kristianu poručiti:

- Ja ti nisam dala glas, ali sam iznenađena što većina je i to je baš ispalo taktički od našeg plemena.

Ishod glasovanja začudio je i Tomislava koji će zaključiti da Kristian nije zaslužio biti nominiran što se tiče doprinosa unutar tima jer je u svim izazovima donosio bodove, a iskazao se i u ulozi timskog kuhara spremajući jela za sve suigrače. Iako je priznao da ga je nominacija iznenadila, Kristian će zaključiti da ga takav ishod ne uzrujava, a ostat će pribran čak i pred pritiskom od duela koji ga uskoro čeka.

- Ja se borim u svakom duelu, to sam pokazao u svojim djelima, tako da je na gledateljima da gledaju uzbuđeno i da čekaju tu neizvjesnost i da vide što će se desiti - poručit će Kristian najavljujući duel koji je za mnoge najstresniji dio natjecanja.

Zbog ovotjedna tri uzastopna poraza, pobjeda u večerašnjem izazovu od izuzetne je važnosti za plavi tim jer će se u slučaju poraza u duelu s Kristianom natjecati još jedan kandidat iz njihova tima, što bi za njih značilo definitivan gubitak jednog člana. Situaciju u kojoj se nalaze dodatno će otežati Rokovo i Viktorovo zdravstveno stanje, zbog čega će plavi tim igrati s čak dva člana manje.

Roko već neko vrijeme osjeća mučninu i bolove u trbuhu koji će kulminirati tijekom noći, zbog čega će se uputiti na liječnički pregled, a Viktor je zbog ozlijede noge već propustio jedan izazov, ali i Plemensko vijeće.

- Danas idem obaviti pregled i moj tim nažalost igra bez Viktora i bez mene, što je jak udarac za njih, ali nadam se da su jaki toliko da mogu napraviti dobar rezultat - reći će Roko koji će teška srca propustiti sudjelovanje u novom izazovu.

Timovi će u novom zadatku odmjeriti snage u igri koju su kao mali zasigurno zaigrali barem jednom, a u 'Survivoru' će je igrati onoliko puta koliko je potrebno da jedan tim osvoji osam bodova.

- U Survivoru i u životu kolo sreće se uvijek okreće, a vidjet ćemo kome će se danas okrenuti sreća. Znajte jedno – svakom pobjedom ste korak bliže svom cilju - najavit će Mario večerašnji izazov u kojem će kandidati igru povlačenja užeta dovesti na sasvim novi nivo. Tko će pokazati veću izdržljivost i snagu te bolju taktiku doznat će se u 22.15 na Novoj TV!

