Plavi tim pobijedio u još jednom izazovu, Edo: Anđela je problem u timu, više nije prisutna umom

U novom izazovu emisije 'Život na vagi' kandidati su čistili jezero Sabljaci kod Ogulina, cilj im je bio skupiti 50 kilograma otpada i zakačiti ih na vage. Mislav, Anđela, Irena, Marie i Kruno nisu sudjelovali, svatko zbog svojih razloga, a timovi su imali dvije minute za dogovaranje taktika.

- Pero je bio bitna karika tijekom dogovora jer se bavi vodenim sportovima i upoznat je s raznim tehnikama na vodi i pod vodom tako da mislim da je ovaj izazov naklonjen plavom timu - samouvjereno je rekla Mirna, pohvalila i Juru te naglasila kako je njezin tim jako dobar u taktiziranju. No i crveni su smatrali kako su dobro razradili taktiku.

Foto: Vanesa Pandzic

Plavi tim je krenuo žustro, dok su crveni mijenjali raspored kandidata na pontonu, te su krenuli nešto sporije. Ipak, borba se izjednačila i crveni su u prvoj turi uspjeli skupiti 36 kilograma dok su plavcima nedostajala samo dva kilograma. Kad im je to viknula trenerica Mirna, odmah su krenuli natrag jer su već imali felgu za koju su znali da ima više od dva kilograma. I tu je krenulo slavlje.

- Jako sam ponosna na plavce. Baš smo se timski ujedinili, što se osjeti na izazovima. Osjeti se to zajedništvo i snaga koje već u drugom izazovu daje rezultate. Bravo! - ponosno je rekla Mirna, dok je Edo s timom popričao o taktici.

Foto: Vanesa Pandzic

- Drugi krug vas je zeznuo. Da ste odradili u prvoj rundi sve, imali biste lijepu prednost. Plavi se tim poprilično osokolio i osjećaju se nadmoćno u odnosu na crveni i to je situacija u kojoj svakako ne treba ostati dugo - rekao im je, a malo su se dignule i tenzije jer je Goranu zasmetalo što su im plavci 'pametovali oko taktike', govoreći da najviše u tome sudjeluje Pero.

Nakon izazova na red je došao masterclass koji je održala Anita Margić te ih je poučila važnosti zero waste kuhanja, odnosno minimaliziranja otpada. Uz to, pokazala im je kako pripremiti cijeli zdravi obrok - predjelo, glavno jelo i desert. Jure, Pero i Goran otišli su po zemlju uz rijeku da bi posadili papričice koje im je ostavila kuharica, te za rekvizite za vježbanje, pa su iskoristili priliku da kažu Peri što im smeta, što je on bez prepirke uvažio.

Foto: RTL

Anđela, koja je ranije otkrila da se boji vode još od tinejdžerskih dana kada je doživjela nezgodu, uganula je zglob, a Edo je otkrio da je ona trenutačno njegov najveći problem u timu.

- Ona više nije prisutna umom, ona je vani. Ona ne zna biti sebična, ne zna misliti na sebe jer to jednostavno nije naučila - godinama se brine samo o svojoj djeci - rekao je i dodao da je i ostatak tima zabrinut za nju.

Oni su komentirali kako vide 'da se lomi i da joj je dosta teško, da je odsutna' te da joj je svaki dan sve gore. Goran je komentirao kako vidi da joj djeca previše nedostaju i da nije spremna na izolaciju bez njih te zaključio da bi im trebala reći ako stvarno ne može više jer to mogu iskoristiti kao stratešku prednost.

Foto: Vanesa Pandzic

U sljedećem ciklusu kandidati će se boriti u parovima - jedna osoba iz plavog tima protiv jedne osobe iz crvenog tima, a tim koji pobijedi u izazovu ima pravo odabrati protiv koga će se članovi njihova tima boriti u protivničkom timu. Osoba koja pobijedi na vagi osvaja bod za svoj tim - tim koji skupi najviše bodova pobjednik je na vaganju.