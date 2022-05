Plavi tim u 'Survivoru' postao atrakcija u noćnom klubu, Nika radila špage :'Spektakularno!'

Kandidati u 'Survivoru' dosad su se najčešće natjecali za osvajanje namirnica i obroka, no s obzirom na to da nagrade iz tjedna u tjedan postaju sve kreativnije, otokom se proširilo neviđeno oduševljenje nakon što je predstavljena posljednja nagrada koja je po mnogočemu bila najprimamljivija dosad.

„U dosadašnjim igrama za nagradu osvajali ste hranu, namirnice, videopozive, kino pod zvijezdama, a danas nešto vrlo primamljivo i posebno. Nakon intenzivnog razdoblja povišenih emocija u kojem ste i jedni i drugi izgubili svoje članove, što kažete da malo odmorimo i ubacimo u nižu brzinu? Danas vas vodimo na drugi kraj Dominikanske Republike, mogu vam samo reći da je ovo najbolja nagrada dosad u Survivoru“, poručio je Mario otkrivši kandidatima da nova nagrada uključuje izlazak u jedan od najpoznatijih klubova u Dominikanskoj Republici, a osim što im je obećana nezaboravna zabava i noćenje u hotelu, kao prijevozno sredstvo do odredišta u Punta Cani dočekala ih je limuzina.

No pobjednik je i ovoga puta mogao biti samo jedan, a nezaboravan party osvojili su članovi plavog tima nakon vrlo neizvjesnog izazova. Iako su neki kandidati priznali da su tijekom izazova posumnjali u pobjedu, ipak su s jednim bodom više u odnosu na crveni tim uspjeli doći do pobjede i osigurati si još jedno neponovljivo iskustvo u 'Survivoru'.

Ovoga puta kandidati su preskočili uljepšavanje, pa su se u najboljem klubu na drugom kraju Dominikanske Republike pojavili u sportskoj odjeći i tenisicama, no ništa ih nije spriječilo u tome da pokore plesni podij i uživaju u fenomenalnim nastupima profesionalnih plesača.

„Ovo je nešto fenomenalno. Kad bi svi večernji izlasci bili tako – počinje u osam, tad je špica, za nas ljude u godinama to je taman da ne moramo krenuti u ponoć, jedan jer tad mi se već spava i onda biti do pet ujutro, ja to ne mogu. Ovo je krenulo u osam i onda malo plešemo, malo se zabavljamo, pa onda nastupi od 15-20 minuta koji su bili fenomenalni“, poručio je Goran kojega je oduševio koncept izlaska.

Zabava je naročito ponijela ženski dio tima koji je već poznat po zavodljivim plesnim pokretima, a pažnju je ovoga puta ukrala Nika koja je oduševila svoje suigrače, ali i ostatak kluba, svojom gipkošću.

„Sve je bilo spektakularno, i plesači i cijela postava, u jednom trenu mislim da je bilo 30 plesača na sceni. Najviše me se dojmila Nikina špaga i Nika koja je na cijelom ekranu preko cijelog kluba došla u prvi plan“, priznala je Tena, a svoje plesne pokrete komentirala je i Nika koja je iskoristila priliku da svojoj profesorici iz gimnastike pošalje poruku: „Sad mi je mišić dobro, a pretpostavljam da sutra neću moći hodati, ali vrijedilo je. Napravila sam špagu i nadam se da će to vidjeti moja profesorica iz gimnastike i dati mi prolaz jer ispit vučem već tri godine. Ako mogu u plesnom klubu, mogu i u gimnastičkoj dvorani, samo mi pustite pravu muziku“.

Članovi plavog tima u klubu su postali prava atrakcija, o čemu govori i činjenica da su oduševili ostale posjetitelje pojavivši se na velikom ekranu.

„Kad se prikazalo na samom plakatu da smo mi Survivor i svih nas šest koji smo tamo bili, ljudi su nas zapravo gledali s oduševljenjem. Čak nisu ni pomišljali da čudno mirišemo, da smo čudno obučeni i da se čudno ponašamo. Mi smo se stvarno ponašali kao da je to sasvim normalno i kao da takav trebaš ići van“, zaključila je Nevena kojoj će ovaj izlazak ostati u posebnom sjećanju.

