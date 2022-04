Plavi tim u 'Survivoru' zbog novog pravila mogao nominirati samo žene, a u duel će ići Ivana

Kako vrijeme odmiče, broj sudionika u 'Survivoru' mijenja se iz tjedna u tjedan, a s promjenama dolaze i nova pravila. Zbog neravnoteže između broja muškaraca i žena u plavom timu, na nominacijama je uvedeno posebno pravilo, nakon kojeg su kandidati ovoga puta mogli glasovati samo za žene.

Budući da je plavi tim izgubio u izazovu za imunitet, odmah po primitku ove vijesti, pojedini kandidati pogled su uputili prema Sumejji koja je prije samo tjedan dana jasno i glasno dala do znanja da nikada neće glasovati za niti jednu ženu iz njezina tima. No s obzirom na to da je 'Survivor' natjecanje prepuno preokreta, nitko nije mogao ni slutiti da će se ih s novim nominacijama dočekati i novo pravilo koje je poljuljalo najavljenu taktiku plavog tima.

Naime, otkako je Goran na prošlim nominacijama skupio najviše glasova, postalo je jasno da čak ni naizgled najjače karike nisu sigurne od izglasavanja, a sudeći po komentarima kandidata posljednjih dana, dalo se zaključiti da su trenutno najugroženiji Goran i Tomislav.

No, uvođenjem posebnog pravila da se ovoga puta smiju nominirati samo žene, kandidati su u zadnjem času morali revidirati svoju taktiku te odlučiti kome će dati svoj glas, a najviše ih je skupila Ivana, kandidatkinja koja se posljednja pridružila plavom timu. Nešto manje glasova skupila je Tena koja se ovoga puta ipak uspjela izvući od sudjelovanja u duelu, dok ostale djevojke nisu dobile niti jedan glas.

Iako je Sumejja nedavno nagovijestila da bi upravo ona mogla biti jedna od idućih nominiranih kandidata, na ovim ju je nominacijama štitila ogrlica osobnog imuniteta koju je osvojila u izazovu koji je prethodio nominacijama, pa ostali kandidati nisu mogli glasovati za nju.

Da bi situacija bila zanimljivija, kandidatkinja Ivana koja je zbog najvećeg broja glasova svojih suigrača postala prvi duelist, na ovotjednoj dražbi je osvojila stratešku prednost da njezin glas na nominacijama vrijedi kao dva glasa, ali je tu mogućnost ipak odbila iskoristiti.

- Stvarno sam u redu s odlukom. Svatko ima svoj izbor i znala sam da ću biti izglasana sigurno više od jednom ili dvaput. Spalo je na mene i idem u duel - poručila je Ivana te otkrila da jednostavno nije mogla iskoristiti osvojenu prednost i nekome dati dva glasa.

Iako su ih i ove nominacije uspjele iznenaditi, članovi plavog tima su unatoč porazu u izazovu za imunitet osvojili najavljenu bonus nagradu, odnosno telefonski razgovor sa članom obitelji.

Dok je pobjednički crveni tim dobio privilegiju da njihovi razgovori traju pet minuta, kod plavog je tima vrijeme poziva bilo ograničeno na dvije minute koje su kandidati iskoristili za kratak razgovor s najbližima. Red smijeha i red suza obilježili su dirljive telefonske razgovore u kojima su svi kandidati pokazali svoju emotivnu stranu i povezanost s članovima obitelji. Sreća se ovoga puta okrenula prema crvenom timu koji je ostvario svoju prvu ovotjednu pobjedu, a hoće li plavi uzvratiti istom mjerom u idućem izazovu za plemenski imunitet doznat će se već u novoj epizodi.



