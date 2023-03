Plavi u 'Survivoru' totem dali Enei, on plakao: 'Ako ostanem, nadam se da ću biti puno bolji'

Ovo je zajednički totem, nisam ga sam osvojio. Mislim da je Enei potrebna podrška i predajem totem Enei kako bi znao da je cijeli tim uz njega, rekao je David iz 'Survivora'. U posljednjem izazovu u showu spretniji i brži bio je plavi tim koji je pobijedio s tri boda više od crvenog te je rezultat nakon igre bio 8:6. Totem plemenskog imuniteta preuzeo je David koji je osvojio posljednji bod za plave, a totem je dao Enei. Eneu je ovaj čin toliko ganuo da je zaplakao i jedva kroz suze rekao: „Trudim se i ako ostanem stvarno se nadam da ću biti bolji“.

„Vjerujem u njega, vjerujem da je čvrst u glavi i da će pobijediti i početi skupljati bodove“, kaže Filip ususret duelu. Za razliku od Filipa, Sanja je prema Enei ravnodušna i tvrdi da joj nije žao što ide u duel, ali bi joj bilo žao za nju samu. „Pripremljena sam na to da je Survivor igra i da ćemo gubiti članove tima“, istaknula je Sanja koja tek treba naučiti njihov legendarni grupni pozdrav „Svoje pazimo, igru gazimo!“. U plavo pleme došla je kao nova snaga i pomogla im da osvoje dva boda.

Crvenom timu nije jasno zašto su plavi poslali Eneu u duel, jer smatraju da je on jedan od snažnijih članova tima. U igri za osobni imunitet u crvenom timu, ogrlicu je osvojio Marko te je na plemensko vijeće došao bez stresa. No, nekima je stres i preveliki teret, pa ne štede kolege.

„Mislim da nisu svi potpuno iskreni. Imali smo situaciju kada smo osvojili nagradu, pribor za pecanje, i imali smo situaciju da je jedan član plemena dio nagrade, odnosno ribu koju smo dobili želio pokloniti plavom timu. One koji se nisu složili s njim nazvao je ljudima bez srca. Konkretno, to sam zamjerio Bojanu. Imali smo poslije toga sadržajnu raspravu u kojoj smo ustanovili da nemamo svi ista razmišljanja. To sam zamjerio i takve stvari ne praštam“, rekao je Luka.

Marina pak smatra da članovi crvenog tima nisu iskreni jedni prema drugima i da će neke maske pasti već večeras. „Mislim da su maske već pale“, uvjeren je Amer te dodaje da unatoč pobjedi, plavi tim ne slavi, jer su im se zaredali loši dani. U svemu tome ima i nešto pozitivno. Naime, jako je zadovoljan novom članicom Sanjom: „Mislim da je došla u pravo vrijeme i u pravo pleme“.

Draga opet nije mogla suspregnuti osjećaje, pa je okrenula očima kada je Sanja kazala kako sada ne bi voljela biti u cipelama crvenog tima. Kada je došlo vrijeme za glasovanje, crveni tim većinom glasova odlučio je da u duel šalje Anu.

„Glasovali su za mene jer mislim da su se vodili statistikom na poligonu. Nisam iznenađena, nemaju na osnovu čega drugog glasovati. Iako je bilo priče da će se uzeti u obzir sveukupni učinak u plemenu. Ne poznaju me, ne znaju što mogu. Treba mi malo više vremena da dam sve od sebe. Ja sam zadovoljna svom učinkom u plemenu. Žao mi je što sam u duelu s Eneom, jer navijam za njega da ostane, ali i ja želim ostati“, kazala je Ana.

