Plavokosog ljepotana Vucu žene su opsjedale prije 30 godina

'Diskoteka u koju stane 800 ljudi bila puna, a ono što me kupilo je što je došlo puno žena. Vuco je bija ne lip nego prelip. Ka maneken. Elegantno obučen. Lipa kosa, prirodna, duga do pola leđa. Žene su ga opsjedale...'

<p><strong>Siniša Vuco</strong> (49) dogodine obilježava 30 godina karijere. Tim povodom planira 2021. u lipnju koncerte u splitskoj i zagrebačkoj Areni ukoliko bude moguće zbog pandemije korona virusa. Sad već umirovljeni estradni menadžer <strong>Ivica Bubalo</strong> organizirao je prvi Vucin koncert u splitskoj diskoteci "A 90" 1991. godine.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Bila bi mi čast i zadovoljstvo kad bi jedan od najcjenjenijih menadžera u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji sudjelovao u organizaciji mojih velikih koncerata - poručio je Vuco Bubalu, što je bivšeg menadžera razveselilo.</p><p>- Iako ne radim više, odnosno radim samo ono što mi je lipo i drago i bez honorara, vrlo rado ću se odazvat Vucinom pozivu jer je to zaslužio u svakom smislu - rekao nam je Bubalo.</p><p>Prisjetio se kako je izgledao Vucin prvi koncert u rodnom mu Splitu. Siniša je tad imao 19. godina.</p><p>- Vuco je do mene, koji sam tad vodio tu diskoteku došao preko kolegice Ivanke Luetić. Imao je neke svoje pisme tad već. Ono što me šokiralo je da je diskoteka u koju je stalo 800 ljudi bila puna. A ono što me kupilo je što je došlo puno žena. Vuco je bija ne lip nego prelip. Ka maneken. Bilo je krcato žena. Kad je završija nastup vraćale su ga nazad. Čim je počea koncert bilo je ludilo, a još veće kad je završio s nastupom. Žene ga nisu tile puštat. Vuco je ima hollywoodsku lipotu. Bija je elegantno obučen. Lipa kosa, prirodna, duga do pola leđa. Sve su žene ludjele i opsjedale ga - prisjetio se Bubalo.</p><p>Cijena ulaznice za Vucin prvi koncert bila je oko 40-50 kuna, kao i svima.</p><p>- Vuco je piva svakakve pisme, i neke svoje koje nisam zna. I tad sam se uvjeria da je publika nešto drugo nego što mislimo. Kad te publika oće onda te oće. Možeš se nametat koliko oćeš, ali prevare će kratko trajat. Svi relevantni glazbenici imaju vrhunsko mišljenje o Vuci. Malo je ponašanjem i vladanjem pokvarija imidž, ali takav je i neka se ne minja. Bolje da je takav,da je svoj. Publika ga voli jer svojim pismama pogađa u srce. To su srcedrapajuće pisme koje se tiču svakoga. I vrlo su pjevne, tekstovi su mu odlični – zaključio je Bubalo.</p>