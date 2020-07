Plavuša Pipi sunča guzu: Anezi je predstavila svoj alter ego...

Ruku na srce, plavuša Pipi nije prepametna. Zgođušna je sama po sebi, a uvijek dostojanstvena, pa nema potrebu biti 'sexy animatorica'. Po prirodi je koketa, opisuje Anezi plavušu Pipi

<p>'Opa E' je deseti singl <strong>Alene Nezirović </strong>(33), bivše sudionice reality showa 'Gospodin Savršeni', poznate pod scenskim imenom <strong>Anezi</strong>. Ovo je prvi singl u suradnji s poznatim riječkim autorom <strong>Robertom Pilepićem</strong>, koji potpisuje glazbu i tekst i prvi u suradnji s <strong>Rolandom Budinom</strong>, poznatijim kao <strong>Mental Blue</strong>, koji potpisuje aranžman i produkciju. Ovim singlom, uz akustične art projekte, Anezi nastavlja i plesne showbiz projekte, ali ovaj put s dozom humora i razbibrige, što pjevačica smatra dobrim nakon tmurnog razdoblja koje je iza nas.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Anezi na poligrafu 24sata</b></p><p>Anezi sada iza sebe ima deset original singlova, još pet akustičnih singlova tih original verzija i jedan duet singl s festivala „Melodije Istre i Kvarnera“ iz 2016. godine. Polako joj se javlja želja sve to objediniti u prvi album u neko dogledno i prikladno vrijeme, pod svojom izdavačkom kućom Menart.</p><p>U spotu se pojavljuje Anezin alter ego, plavuša Pipi. </p><p>- Ruku na srce, plavuša Pipi nije prepametna. Zgođušna je sama po sebi, a uvijek dostojanstvena, pa nema potrebu biti 'sexy animatorica'. Po prirodi je koketa, međutim uvijek je vjerna kao pas onome koga izabere za svoga muškarca. Ovo zadnje nam je zajedničko - rekla je Anezi za svoj alter ego. </p><p>Kada joj je Robert Pilepić poslao pjesmu, nakon slušanja Anezi je rekla: „Simpatično i nasmijalo me, a sad još samo da osmislim dobar spot.“. </p><p>Prošli spot za „Radoznala budalo“ bio je produkcijski najzahtjevniji, ali ovaj za 'Opa E' je bio organizacijski najzahtjevniji do sada jer je sniman u tri grada (Vrsar, Funtana i Split), na četiri lokacije i s preko dvadeset ljudi koji se pojavljuju u spotu. Uz glumca u garaži, bilo je šesnaest statista na plaži i još četiri plesačice u plesnom studiju. Ovim spotom se po osmi put nastavila suradnja s renomiranim redateljem <strong>Dariom Radusinom</strong>, a i po drugi put s plesačem <strong>Lucianom Plazibatom</strong>, koji se ovaj put pojavio u ulozi plesnog koreografa za scene s plesačicama. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO:</b></p>