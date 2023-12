Plesačici Pauli izmakla pobjeda u Supertalentu: Zli komentari me ne brinu, noćni život nije lak

Na pozornici koja je izgledala poput džungle plesačica Paula Jeličić još je jednom pokazala svoje impresivne akrobatske vještine u finalu 'Supertalenta'. Plesom se izbavila iz kaveza, visila s užadi i letjela iznad pozornice, no to nije bilo dovoljno za pobjedu na natjecanju. Kako nam otkriva, Paula i nije najzadovoljnija svojim nastupom, a u emisiji je trijumfirala mlada Filipinka Chriztel Renaé Aceveda.

- Nakon finala supertalenta se osjećam kao da mi je laknulo. Bilo je napeto radi puno očekivanja, sto svojih, sto tuđih, ali mogu reći da sam svoje donekle ispunila polufinalnim nastupom. Što se finala tiče, nisam pretjerano zadovoljna svojim nastupom, nisam imala puno vremena složiti ga. - objasnila nam je Paula, pa dodala: 'Pobjednici mogu reći da joj čestitam, da nastavi širiti tu svoju ljepotu dalje! Christzel je skromna djevojka, mogla sam predvidjeti njenu pobjedu!'

Balet pa klubovi

Atraktivna Splićanka se plesom počela baviti s 15 godina u Splitskom HNK. Prvi joj je odabir bio klasični balet, a kasnije je trenirala Taekwondo i gimnastiku. Kasnije se odlučila za ples s vatrom, a kasnije se okušala u plesanju u noćnim klubovima.

- Prvi nastup u noćnom klubu je bio u Londonu. Sjećam se da sam bila oduševljena i da sam se osjećala jako dobro u svojoj koži. A s time sam započela tako sto sam se raspitivala o agencijama koje se bave s plesačima i eto, jedna me prihvatila i to je bila moja prva redovita gaža - otkrila je.

S plesanjem u noćnim klubovima dolaze i upečatljivi seksi kostimi, kakve je naša sugovornica nosila i na pozornici 'Supertalenta'.

'S kostimima treba biti hrabar'

- Meni su ti ekstravagantni kostimi uvijek bili jako zanimljivi i ja ih nikad nisam gledala kao da su oskudni. Moda je jedna od mojih strasti, a kad nosiš nešto sto je drugačije i ističe se, moraš biti 'bold' ili hrabar u tome. Kostimi znaju biti neudobni, al uglavnom su ti i najljepši pa pretrpimo - ispričala nam je plesačica, pa dodala: 'Mi plesači se uvijek veselimo novom kostimu, pogotovo ako voliš ovaj posao, kostim ti je sve, pa ako nešto ne štima na kostimu (premalo, preusko) znamo i odbiti nositi ili nosimo svoje za zamjenu. Uvijek jedna od cura ima konac i iglu u torbi, doduše. I imamo svoje cake!'

A kako bi zablistala na pozornici, Paula mora konstantno biti 'u treningu' i paziti na zdravlje. Tako održava i vitku liniju.

- Liniju održavam trenutno najviše tako sto praktički zaboravljam jesti, haha, od količine posla, a kad jedem, jedem sto hoću, koliko hoću i zdravo. Jedno vrijeme sam radila 'intermittent fasting' ili 8-16 i tada sam shvatila da mi jako odgovara takav način ishrane. Sada i prirodno to radim bez razmišljanja, dapače, trenutno pripazim da sam u kalorijskom suficitu.

Šest treninga tjedno

Kako bi bila najbolja u svom poslu, trenira pet ili šest dana u tjednu. Zadnjih tri mjeseca fokusirala se na vježbanje zračnih vještina, a nakon završetka 'Supertalenta' je otkrila: 'Imati ću kratku pauzu od svih treninga'. Prije nekih večernjih nastupa, Splićanka čitav dan provede u pripremama.

- Jako je velika razlika gdje i što radim. Ako izvodim svoje artističke točke, uglavnom sam od jutra glavom samo u tome. Uvijek imam neke svoje kriterije za ispuniti mimo toga kakav aplauz ću dobiti, pa zato brinem o svakom detalju u izvedbi, a i svojoj pojavi: Što nekad znači da spavam s viklerima ili da sama sebi radim nokte, samo da outfit bude kompletan. Sama radim svoje kostime pa uglavnom na dan nastupa provjeravam je li sve u redu s kostimom i radim last minute popravke. Valjda mi se sviđa taj dodatan adrenalin. Ako radim gogo gazu, uglavnom počinjemo oko ponoć i radimo do 4 ujutro. Spremam se neposredno prije i treba mi svega 25 minuta za kosu i šminku - priča nam Paula.

Posao plesačice, kako i sama kaže, prilično je specifičan. Ipak, sav trud se isplati kada izađe na pozornicu: 'Dok plešem se osjećam da vrijeme stane, jako prisutno'.

'Ne obazirem se na ružne komentare'

Nailazi li nekada na negativne komentare? Ili možda neugodne ulete muških obožavatelja?

- Ekstremno rijetko nailazim na loše komentare muškaraca. Uglavnom loši komentari i pogledi dolaze od zena. Zapravo od ljudi najčešće dobijem samo najbolje komentare, a ove druge iskreno ni ne primijetim - rekla je pa otkrila smeta li njezinom partneru njezin posao: 'Mislim da što smo ozbiljniji, to više prihvaća tko sam ja, ne nužno taj posao. I naravno da me klubovi ne definiraju, ali razumije komercijalnu stranu mog posla. Svakako je on u sličnoj industriji tako da poznaje scenu, ali sigurno da bira, radije ne. Pa i ja lagano pokušavam iz noćne industrije prijeći a korporativne i privatne eventove. Noćni život je dupli posao za tijelo i glavu'.