'Plesala sam gola u zatvoru pa me tip iz ćelije do zvao na spoj'

Nova zvijezda najvećeg YouTube talent showa - Joomboosovog Videostara - Ozana Mileusnić još je jedan dokaz kako nisu samo dečki ti koji mogu biti ludi i otkačeni. 23-godišnja Karlovčanka pomiče sve granice mladenačkog duha i onoga što izlazi iz okvira normale.

Podijelila je s nama nevjerojatnu anegdotu koja joj se dogodila dok je bila vani s prijateljicama.

- Bila sam vani i bila sam, priznajem, u elementu. Počela sam nabacivati kante po ulici i u tom trenu je naišla policija. Kad sam ih vidjela da idu prema meni počela sam bježati glavom bez obzira. Na kraju su me uhvatili i od straha sam se upiškila u gaćice. Završila sam u pritvoru gdje sam skinula hlače,koje su isto bile mokre, kako bi mi bilo ugodnije. Tako sam ostala stajati polugola. Tada mi je sinulo kako bi mogla utjeloviti poznatu scenu spota Lady Gage za pjesmu 'Telephone' - prisjeća se Ozana.

Tip u ćeliji do me zvao na spoj

- Nije mi preostalo ništa drugo nego da se skinem polugola i tražim policajce da mi stave lisice i slikaju me kako bi bila baš poput svog idola Lady Gage u spotu. Sve je bilo dobro dok nisam shvatila kako se u ćeliji do moje nalazi neki stariji lik koji mi se počeo nabacivati i zvati na piće. Srećom, ja sam drugi dan izašla iz pritvora, a on ostao u njemu - govori.

Iako je ova njezina priča pomalo ekstremna, ona kaže da se ne srami svoje prošlosti niti bilo čega što je u životu napravila, a kako bi pobjedila na Videostaru spremna je na sve!





