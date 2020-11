Plus size Gemma se žali: 'Fanovi me mole da im šaljem nošeno rublje. To je stvarno odvratno'

Takve je poruke počela je dobivati nakon što je na društvenim mrežama objavila video u kojemu je pokazala grudnjake. Također, pokazala im i je i svoj ormar, u kojemu drži veliku kolekciju donjeg rublja...

<p><strong>Gemma Collins</strong> (39) jedna je najpopularnijih plus size zvijezda požalila se kako je obožavatelji ne traže više samo autograme već i 'nešto intimnije'. Naime, kako piše <a href="https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/13295011/gemma-collins-used-underwear-instagram/" target="_blank">The Sun</a>, šokirana Gemma otkrila je kako je obožavatelji 'bombardiraju' porukama da im pošalje nošeno donje rublje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bazen, kokteli i sunčanje za žene s oblinama</strong></p><p>- To je apsolutno odbojno. Šokirana sam jer stalno dobivam zahtjeve da im pošaljem svoj nošeni grudnjak ili gaćice. Nepodnošljivo je - rekla je Gemma. </p><p>Kaže kako mora moliti pratitelje da je puste na miru. Čak i na razne načine pokušavaju stupiti s njom u kontakt što je, kaže, plaši. </p><p>- Najčudnija je stvar što me ljudi traže nošene gaćice i grudnjake. To je stvarno odvratno. Tko god da ste, nećete dobiti moje donje rublje. Kad god prodajem nešto online, uvijek se netko javi i pita me prodajem li i rublje. Postalo je naporno - govori Gemma. </p><p>Takve je poruke počela je dobivati nakon što je na društvenim mrežama objavila video u kojemu je pokazala grudnjake. Također, pokazala im i je i svoj ormar, u kojemu drži veliku kolekciju donjeg rublja. </p><p>- Vratila sam se u akciju - rekla je tada.</p>