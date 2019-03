Pobijedili Perić i Radan, a Ella Dvornik zaboravila riječi...

U prvoj epizodi showa 'Zvijezde pjevaju' pobijedili su Borko Perić (38) i Jelena Radan (44) koji su osvojili žiri pjesmom 'All of me' poznatog pjevača Johna Legenda, a za izvedbu osvojili su 33 boda. Poseban dojam na Škoru ostavile su Borkove čarape radi kojih su dobili visokih devet bodova.

Žiri su činile tri dame Danijela Martinović (47), Mirela Priselac Remi (39) i Valentina Fijačko (42), a pridružio im se Miroslav Škoro (56).

Foto: screenshot/

- Meni je bilo čarobno. Ono što moram reži je da atipično za muškarca da imaju jako dobar falset i to je bilo stvarno iznenađujuće. Sviđa mi se i ta tvoja ležernost - rekla je Borku Danijela.

Foto: screenshot/

Samo bod lošiji od njih bio je ujedno i najmlađi par natjecanja, a to su Tara Thaller (21) i Dino Jelusić (26) koji su publiku osvojili pjesmom 'I can't stop loving you' Michaela Jacksona.

Foto: screenshot/

- Usred pjesme sam htjela viknuti bravo. Ugodno sam iznenađena s više strana. Tvoje kretanje na sceni je kao da si to tisuću puta napravila. To je prvo, a drugo - izvrstan odabir pjesme - komentirala je Danijela Taru, no dodala kako paru najviše nedostaje kemije. No, unatoč manjku kemije par je osvojio žiri koji im je dao 32 boda.

Foto: screenshot/

Unatoč tome što je fulala riječi pjesme, Ella Dvornik (28) i Goran Bošković za izvedbu pjesme 'Feel it still' osvojili su 28 bodova.

- Događa se, ali super si se vratila i to mi je bilo odlično. Genetika je genetika, ne možeš ti protiv toga - komentirala je Remi, a Škoro se složio s njom i dodao kako jabuka ne pada daleko od stabla.

Foto: screenshot/

- Meni je tata kad sam došla doma s dvojkom iz škole uvijek rekao 'Prošla si!' - nasmijala se Ella. Samo dva boda lošiji bili su Bojan Jambrošić (33) i Amerikanka Ashley Colburn koji su pjevali baladu 'Princeza' Dade Topića i Slađane Milošević, te za svoj nastup dobili visokih 26 bodova.

Foto: screenshot/

- Meni ste bili zapravo jako dobri. Možda početak malo nesigurniji, ali to je normalno. Jako dobar odabir pjesme, moram priznat da sam se čak malo i naježila - rekla im je Valentina, a Bojan je pohvalio njezino pjevanje.

- Učitelj je jako zadovoljan. Osim što lijepo pjeva, jako je draga - jedna prava Amerikanka - zaključio je Bojan.

Isti broj bodova dobili su Frano Ridjan i Žanamari Lalić s pjesmom 'Ako me nosiš na duši'.

Foto: screenshot/

- Kad si počeo pjevati odmah sam primijetila prekrasnu boju glasa. Pojedinačno ste prekrasno pjevali, ali na zajedničkom dijelu malo vam je nedostajalo - komentirala je Remi.

'Lovac' Krešimir Sučević Međeral i pjevačica Ivana Kindl prvi su probili led s pjesmom 'Zvuci ulice' grupe Đavoli.

- Krešimir ima dobru energiju i unosi se u pjesmu, kao dijete je - rekla je Ivana te dodala kako ju Krešimir jako opušta i kako je prirodno pozitivan. Poznati 'lovac' je ipak nakon nastupa zaključio da istovremeno pjevati i plesati nije nimalo jednostavno.

Foto: screenshot/

- Ovo je fizički jako zahtjevno. Još od malih nogu volio sam skakati po stanu s mikrofonom, ali više je to bio scenski nastup - komentirao je Krešo. Za svoj nastup, Krešimir i Ivana dobili su ukupno 22 boda. Najlošiju ocjenu dobili su od Remi - četvorku, a najveću od Danijele - sedmicu.

- Probio si led i bravo za hrabrost prije svega. Bravo za tvoju osobnost, ja uvijek potučem te sitne greškice jer one određuju osobnost - poručila je Krešimiru Danijela.

S nastupom se nisu proslavili ni Krešimir Macan i Antonia Matković Šerić koji su s pjesmom 'Up where we belong' Joe Cockera i Jennifer Warnes osvojili 21 bod.

Foto: screenshot/

- Krešimire, pravi si macan, za razliku od Danijele ja smatram da je super što si iz zafrkantskog svijeta politike došao u ozbiljan svijet glazbe - našalio se Škoro te dodao da mu je bolje da se drži stalnog radnog odnosa.

Najlošiji su bili Katarina Strahinić i Pero Galić koji su za svoj prvi nastup odabrali pjesmu 'Ni da mora nestane', no za izvedbu dobili tek 20 bodova.

Foto: screenshot/

- Ustani se sljedeći put za probu ranije. U tipa četiri ujutro - komentirao je Škoro.