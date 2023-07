Pobijedio je na sudu i dokazao da nije kriv: Hoće li Spacey ipak dobiti priliku u Hollywoodu?

Glumca Kevina Spaceya (64) oslobodili su svih optužbi za sekusalne prijestupe protiv četvorice muškaraca između 2001. i 2013. Iako je ovo velika pobjeda glumca na sudu u Londonu, izgleda kako je još dalek put do povratka na stare staze, piše Variety.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS

- Ovo je za njega bilo grozno razdoblje. Zamislite da vas svi odbace. Tragično je da vas nitko ne zove u vašim najboljim godinama. Jedino smo mu Franco Nero i ja dali uloge, na čemu je on jako zahvalan. - rekao je Jakov Sedlar za 24sata. No hoće li se sada situacija za glumca popraviti?

Hollywood je za vrijeme sudskog postupka odlučio trenirati strogoću na popularnom glumcu. Producenti TV serije 'House Of Cards' koja je oduševila Netflixovu publiku su ga se odlučili riješiti. Šestu sezonu su snimili bez njega i na kraju ga tužili za izgubljenu dobit zbog otkaza kojeg su morali dati glumcu.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS

Spacey je za vrijeme sudskog procesa snimio film 'All The Money In The World', ali su scene s njim u ulozi bogataša J. Paula Gettyja izbrisane, i ponovno snimljene s Christopherom Plummerom. Spaceya u Hollywoodu nitko nije htio. Izgleda da će unatoč ovoj presudi tako biti još neko vrijeme.

- Pogledajte sve te muškarce optužene za seksualne zločine, od Woodyja Allena do Romana Polanskog, svi oni rade u Europi - rekao je izvor za Page Six.

Najsličniji slučaj u posljednje vrijeme bio je onaj kada je Johnny Deep optužen za maltretiranje bivše djevojke Amber Heard. Deepa nitko nije htio u svojim filmovima. Ipak, on se pojavio na filmskom festivalu u Cannesu i dobio sedmominutne ovacije nakon prikazivanja francuskog filma 'Jeanne du Barry'.

Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS

Ostaje vidjeti hoće li i Spacey dobiti drugu priliku i hoće li mu publika zapljeskati na velikoj životnoj pobjedi.