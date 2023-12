Pobjednica 'Superstara' Hana Ivković: 'Jedan od glazbenih uzora mi je Aleksandra Prijović'

Još se dojmovi nisu slegli, vrlo sam uzbuđena i znatiželjna, zanima me što će se dalje događati, hoće li me ljudi prepoznavati i fotografirati se sa mnom na ulicama, to bih baš voljela. To je san svakog djeteta, a i moj san trenutačno, rekla nam je mlada Sinjanka Hana Ivković (17), koja je odnijela pobjedu u 'Superstaru' ove subote.

Četvero mladih pjevača borilo se za titulu pobjednika u Jadran filmu, a finalnu je odluku donijela publika. Iako su dali sve od sebe i oduševili svojim izvedbama, Petru Šegedinu, Toniju Perušku i Dini Miklaužiću to nije bilo dovoljno za pobjedu. Ipak, kada je Hana proglašena pobjednicom, potekle su suze radosnice.

Foto: RTL

- Mislim da ću sa svima ostati dobra prijateljica, s nekima više, s drugima manje. Razlika je i u godinama i sve ostalo, ali mislim da ćemo još dugo ostati povezani! Planiramo i na putovanje zajedno - rekla nam je Sinjanka.

'Uložit ću u glazbu'

Hanu je u show prijavila prijateljica bez njezina znanja, na audiciji je zapjevala pjesmu 'Za Ljiljanu' Tome Zdravkovića i tada je imala veliku tremu. U finalu je pjevala 'I'll never love again' Lady Gage te 'Što te nema' Jadranke Stojaković, a trema kao da se istopila. Nakon nastupa Severina joj je poručila: 'Hvala Gospi Sinjskoj, roditeljima, prijateljicama...'.

Komplimente je dobila i od ostatka žirija.

- Ne skrivaš se iza emocije, ideš joj direktno u susret. Moja vrata su ti otvorena - rekao je Filip Miletić nakon prvog jučerašnjeg nastupa, a Tonči dodao: 'Nevjerojatno si napredovala'.

Čeka je doček u Sinju

A uz titulu prve pobjednice 'Superstara' stiže i pozamašna nagrada od 50.000 eura.

- Nagradu planiram uložiti u svoj glazbeni put dalje, još neću otkrivati što i kako, ali sve ćete saznati na vrijeme. Dalje planiram ostati u glazbi, možda započeti sa svirkama po kafićima, restoranima i ostalo, a poslije se uhodati u nešto ozbiljnije. Vidjet ćemo kako će me sreća pratiti - bila je misteriozna Hana.

U emisiji je pokazala da, iako je još mlada, već ima viziju svog glazbenog puta. Otkrila nam je tko su joj glazbeni uzori.

- Glazbeni uzor mi je Toma Zdravković, mislim da je to jedna osoba koja je pisala prekrasne balade i sve što je napisao imalo je smisla. Duboko je i prekrasno. Mogu izdvojiti i Ilmu Karahmet, Aleksandru Prijović, Lepu Brenu. Ima stvarno jako dobrih... Volim sevdah, regionalnu i našu dalmatinsku glazbu - govori mlada pjevačica.

A Hanu prvo čeka veliki doček u rodnom Sinju, kojeg je tamošnji gradonačelnik Miro Bulj najavio na svom Facebook profilu.

- Hana, ti si naš ponos. Sinj gori. Sutra svi u Sinj u 19 sati na doček 'Sinjskog slavuja', naše Hane - napisao je Bulj na društvenim mrežama.

- Veselim se, naravno, gradonačelnik mi se javio, dao podršku i stvarno mu puno hvala za sve što je napravio, hvala gradu Sinju i svim ljudima dobre volje što su glasali za mene, bodrili me i pratili od samog početka - poručuje ona.

Povratak u normalu

Ipak, za mladu pjevačicu završetak snimanja znači i povratak svakodnevnim obvezama, prije svega onim školskim.

- Ne znam baš veselim li se povratku u realnost, ali mislim što je tu je. Ovdje su nam super ljudi bili, čuvali, pazili 24 sata na dan i čudno je sada vratiti se u normalu, svi smo se malo ulijenili, nismo imali toliko obaveza, imali smo sve na dlanu. Bit će teško vratiti se u normalan život - zaključuje Hana.